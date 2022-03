3 ứng cử viên cuối cho World Car of the Year 2022 đều là xe điện

3 mẫu xe lọt vào vòng bình chọn cuối cùng của giải thưởng World Car of the Year 2022 - Mẫu xe thế giới năm 2022 đều là các mẫu xe điện, bao gồm Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 và Kia EV6.

Kia EV6 là mẫu xe điện vừa giành giải thưởng Xe của năm 2022 tại châu Âu. Ảnh: Kia.

Trong 3 ứng cử viên, Kia EV6 là mẫu xe vừa giành giải thưởng Xe của năm 2022 tại Châu Âu. Bên cạnh đó, ngoài việc cạnh tranh giải thưởng World Car of the Year 2022, ứng cử viên thứ 2 - Hyundai Ioniq 5 cũng đang cạnh tranh ở hạng mục khác là xe điện xuất sắc nhất – một hạng mục mới được bổ sung cho giải thưởng năm nay. Tại đây, mẫu xe điện Hàn Quốc sẽ phải đối đầu với Audi e-tron GT và Mercedes-Benz EQS.

Bên cạnh đó, Ioniq 5 cũng đang cạnh tranh với hai chiếc EV khác là Audi e-tron GT và Kia EV6 để giành giải thưởng thiết kế xe đẹp nhất.

Đặc biệt, các mẫu xe điện còn xuất hiện ở hạng mục bình chọn khác. Cụ thể, ở hạng mục Xe hạng sang, các ứng cử viên đều là những mẫu xe điện, bao gồm BMW iX, Mercedes-Benz EQS và Genesis GV70.

Hơn nữa, mẫu xe Audi e-tron GT một lần nữa lại xuất hiện ở hạng mục bình chọn xe hiệu suất cao, nơi mẫu xe Đức sẽ phải cạnh tranh với cặp song sinh BMW M3/M4 và Toyota GR86/ Subaru BRZ. Đối với hạng mục bình chọn xe đô thị của năm, 3 ứng cử viên cuối cùng đó là Opel Mokka, Toyota Yaris Cross và Volkswagen Taigun.

Giải thưởng World Car of the Year 2022 được lựa chọn bởi một ban giám khảo bao gồm 102 nhà báo đến từ 33 quốc gia và những mẫu xe chiến thắng ở cả 6 hạng mục sẽ được công bố vào ngày 13.4 tới đây tại Triển lãm New York International Auto Show 2022.

Theo Laodong