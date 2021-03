Bảo hành 5 năm - Lợi ích vượt trội

Nhằm khẳng định chất lượng cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng chọn mua và sử dụng xe du lịch Hyundai. Hyundai áp dụng chế độ bảo hành 5 năm cho các mẫu xe Hyundai

Cụ thể, tất cả các mẫu xe du lịch Hyundai bao gồm Santa Fe, Tucson, KONA, Elantra, Grand i10 và Accent được TC MOTOR sản xuất và phân phối chính thức tại Việt Nam, bán ra từ 01/03/2021 sẽ được gia tăng thời gian bảo hành thêm 2 năm (từ 3 năm lên 5 năm) hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước

Đại diện của TC MOTOR cho biết: “Những mẫu xe Hyundai được TC MOTOR sản xuất đang ngày càng chiếm được sự tin dùng của khách hàng tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi xác định rằng việc khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như nâng cao trải nghiệm tiêu dùng là điều cần thiết. Việc gia tăng thời gian bảo hành lên đến 5 năm cho những khách hàng lựa chọn, chúng tôi mong muốn khách hàng có thể yên tâm sử dụng chiếc xe yêu thích của mình, đồng thời cũng là lời khẳng định những chiếc xe được TC MOTOR sản xuất và phân phối trong nước đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu. Qua đó, TC MOTOR cũng thể hiện mong muốn là nâng cao giá trị phục vụ khách hàng và cam kết luôn đồng hành vì quyền lợi người tiêu dùng”.

Năm 2021 ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng của TC MOTOR. Tổng doanh số xe ô tô mang thương hiệu Hyundai năm 2020 đạt 81.368 xe, tăng trưởng 2,26% so với tổng doanh số năm 2019 đạt 79.568 xe,. Đây có thể xem là một kết quả kinh doanh đáng mừng bởi sự ảnh hưởng to lớn về kinh tế trong năm 2020 do dịch bệnh Covid-19. Năm 2020 cũng ghi nhận sự phát triển của TC MOTOR khi đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng VNR Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.