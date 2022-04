Chủ xe Hyundai Creta ở Hà Tĩnh “trúng” biển số ngũ quý 4

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, biển số xe ngũ quý 4 đã được đăng ký thành công cho chiếc xe mang nhãn hiệu Hyundai, loại xe Creta màu trắng.

Video: Anh Nguyễn Đắc Trí với tấm biển độc đáo.

Sáng 15/4, anh Nguyễn Đắc Trí (SN 1971, trú xóm Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) đến bộ phận đăng ký cấp biển kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục cấp biển cho chiếc ôtô con mới mua, có nhãn hiệu Hyundai, loại xe Creta.

Sau khoảng 15 phút hoàn tất các thủ tục đăng ký cho chiếc xe, anh Trí được cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh mời vào bàn bấm biển. Khi thực hiện xong thao tác, anh Trí rất bất ngờ bấm được biển kiểm soát 38A-444.44.

Anh Trí rất ưng ý với dãy số biển kiểm soát mình vừa bấm được cho chiếc xe của mình.

Thấy anh Trí cầm biển kiểm soát ngũ quý 4 trên tay, nhiều người dân có mặt tại bộ phận đăng ký cấp biển kiểm soát Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh bày tỏ sự trầm trồ và chúc mừng gia đình anh.

Một số người còn chụp ảnh đăng trên các trang facebook cá nhân và nhận được nhiều bình luận khen chủ nhân chiếc xe thật “mát tay” khi bấm được biển số độc đáo.

Chiếc xe Hyundai loại xe Creta mang biển kiểm soát ngũ quý 4 của anh Trí vừa mua với tổng chi phí hơn 800 triệu đồng.

Chia sẻ về may mắn, anh Trí cho biết: “Chiếc xe Hyundai Creta tôi vừa mua với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Sáng nay, tôi vào Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh để làm biển kiểm soát và may mắn bốc được biển kiểm soát ngũ quý 4 với dãy số thường được nhiều người ưa thích vì dễ nhớ. Nếu có người nào thích, tôi sẵn lòng nhượng lại chiếc xe may mắn này”.

Anh Tấn