Giá ô tô “nhảy múa”

Trong tuần vừa qua, thông tin đáng chú ý nhất là việc nhiều đại lý lợi dụng tình trạng khan hàng để bán xe kênh giá, trong khi trên thị trường có không ít mẫu xe khác đang được giảm giá để hút khách.

Bán hàng kiểu “bia kèm lạc”, hoặc yêu cầu khách trả thẳng khoản chênh giá nếu muốn nhận xe sớm là hai kiểu phổ biến nhất mà nhiều showroom đang áp dụng với những mẫu xe “hot”, khan hàng.

Cụ thể, tình trạng đại lý bán xe Toyota Veloz Cross theo kiểu “bia kèm lạc” diễn ra ở cả thị trường phía bắc và phía nam, do nguồn cung hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Tùy đại lý, mẫu xe này đang được chào bán kèm gói phụ kiện trị giá 20-40 triệu đồng, bao gồm dán phim cách nhiệt, camera hành trình… nếu khách muốn nhận xe ngay trong tháng 4; nếu không, lịch giao xe dự kiến bị đẩy sang tháng 5 hoặc tháng 6.

Trong đợt đầu, Veloz Cross nhận được nhiều quan tâm từ phía khách hàng hơn so với mẫu xe “song sinh” Avanza Premio (Ảnh: OSG).

Trước Veloz Cross, hai dòng xe “hot” khác của Toyota là Corolla Cross hay Raize cũng rơi vào cảnh tương tự. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam nhiều lần khẳng định đây không phải chủ trương của hãng và sẽ có những biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

Về việc tăng giá từ chính hãng, dự kiến từ ngày 1/5 tới, phần lớn các mẫu ô tô bán chạy của Toyota sẽ tăng giá , với mức tăng khoảng 5-6 triệu đồng cho xe lắp ráp trong nước và khoảng 16-40 triệu đồng với sản phẩm nhập khẩu. Nguyên nhân được các đại lý đưa ra là do giá vật liệu và chi phí vận tải tăng cao.

Trong khi đó, với thương hiệu Hyundai, các mẫu xe đang bị bán chênh giá gồm: SantaFe, Tucson và Creta. Đây đều là các mẫu xe có lượng bán tốt. Cụ thể, Tucson 2022 mới ra mắt đang được bán cao hơn đề xuất tới 100 triệu đồng, tùy từng phiên bản; còn SantaFe đội giá khoảng 40-70 triệu đồng. Trong khi đó, Creta là tân binh trên phân khúc crossover hạng B tại Việt Nam; nếu muốn nhận xe sớm, khách sẽ phải trả thêm 20-40 triệu đồng so với mức công bố của hãng, tùy khu vực thị trường; nếu không, có thể phải chờ 2 tháng. Với các đại lý Hyundai, khách mua xe không mua kèm phụ kiện, mà phải trả thẳng khoản chênh lệch.

Ngược lại với tình trạng trên, nhiều mẫu xe khác lại đang được ưu đãi, giảm giá mạnh tay để hút khách. Ví dụ, Mitsubishi Xpander phiên bản AT hiện giá chỉ còn từ 560 triệu đồng, bản AT Đặc biệt giá còn 580 triệu đồng như một lời tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh với hai đối thủ mới Avanza Premio và Veloz Cross đến từ Toyota. Đây là mức giảm giá nhiều nhất từ trước tới nay của Mitsubishi Xpander so với mức đề xuất 630 triệu đồng.

Trong khi đó, dù mới vừa ra mắt tại Việt Nam được hơn một tháng, mẫu Honda Civic 2022 đã được các đại lý giảm giá với các bản E và G . Cụ thể, mức giảm tại khu vực Hà Nội có thể lên đến 30 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán hoặc giảm tiền 20 triệu đồng và tặng thêm gói phụ kiện trị giá 20 triệu đồng.

Cũng khuyến mại nhưng đại lý Honda ở khu vực TPHCM ít hơn, với mức giảm tiền mặt khoảng 10-15 triệu đồng cho Civic bản E và G, tặng gói phụ kiện trị giá khoảng 15 triệu đồng. Theo lý giải của showroom, đây là chương trình “kích” doanh số của từng đơn vị nên mức ưu đãi có sự chênh lệch giữa các nơi.

Các dòng xe đua nhau "cơi nới"

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và phù hợp với sự thay đổi xu hướng tiêu dùng, nhiều dòng xe “hot” đang được mở rộng.

Theo đó, Toyota gây bất ngờ lớn khi giới thiệu xe điện Kijang Innova EV Tại Triển lãm ô tô quốc tế Indonesia. Dù hiện mới chỉ là bản concept, nhưng Innova EV có thể là một trong 10 mẫu xe điện dự kiến ra mắt trong vòng 5 năm tới.

Tại Triển lãm ô tô quốc tế Indonesia năm nay, Toyota đã giới thiệu chiếc Kijang Innova EV Concept, được phát triển dựa trên Innova thế hệ thứ 2 (Ảnh: Autonetmagz).

Tại Việt Nam, Innova từng là “cần câu cơm” của Toyota, nhưng những năm gần đây Innova đã thất thế trước sự xuất hiện của Xpander. Do đó, việc phiên bản xe điện Innova EV được giới thiệu rất thu hút sự chú ý.

Trong tuần qua, một dòng xe “hot” nữa cũng đã được bổ sung phiên bản mới, đó là Ford F-150.

Ford F-150 Raptor là một “tượng đài” trong làng xe bán tải, nhưng mức giá 68.675 USD tại Mỹ vượt quá khả năng của hầu hết người tiêu dùng. Dù cũng đã có các phiên bản giá mềm hơn, như F-150 Tremor, nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn “cơn khát” của người hâm mộ, nên giờ đây, Ford bổ sung thêm một phiên bản rẻ hơn - F-150 Rattler . Có tới 4 lựa chọn động cơ cho F-150 Rattler, gồm: EcoBoost V6 2.7L, EcoBoost 3.5L, PowerBoost 3.5L và V8 5.0L. Giá bán chưa được tiết lộ, nhưng có thể sẽ mềm hơn mức 29.990 USD của bản F-150 XL hiện tại ở thị trường Mỹ.

Trong khi đó, tại Nam Phi, mẫu Hyundai Creta đã có thêm phiên bản 7 chỗ mang tên Grand Creta , với nhiều điểm khác trong thiết kế cũng như các trang bị so với phiên bản 5 chỗ ra mắt tại Việt Nam gần đây. Cụ thể, kích thước xe tăng lên để có thể lắp thêm hàng ghế thứ 3, các bộ phận như mặt ca-lăng hay cụm đèn được thiết kế mới...

Cũng ở phân khúc xe đô thị gầm cao, nếu như khi ra mắt tại châu Âu và Thái Lan, mẫu Honda HR-V 2022 chỉ có duy nhất cấu hình e:HEV (hybrid) thì mới đây tại Indonesia đã có thêm các bản động cơ đốt trong truyền thống .

Cụ thể, tại Indonesia, mẫu Honda HR-V có 4 phiên bản. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn HR-V 1.5L S CVT, rồi tới 1.5L E CVT và 1.5L SE CVT. Cả 3 phiên bản này đều được trang bị động cơ 1.5L nạp khí tự nhiên, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 107 lb-ft (145 Nm), kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Cao nhất là phiên bản HR-V RS dùng động cơ 1.5L tăng áp, cho công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 177 lb-ft (240 Nm). Hiện chưa rõ động cơ này sẽ kết hợp với loại hộp số nào.

Theo Dân trí