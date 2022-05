Loạt xe đáng chú ý sắp ra mắt tại Việt Nam

Kia Sportage 2022, Ford Ranger, Everest hoàn toàn mới hay Mitsubishi Xpander nâng cấp là nhóm những mẫu xe đáng chú ý sắp ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nửa cuối năm 2022 sẽ chứng kiến hàng loạt những mẫu xe đáng chú ý được giới thiệu ra thị trường Việt Nam. Đây đều là những cái tên quen thuộc và hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường ô tô Việt trong thời gian tới.

Kia Sportage 2022

Theo thông báo của THACO, Kia Sportage 2022 dự kiến sẽ được mở bán tại Việt Nam từ tháng 6/2022, bao gồm cả phiên bản Hybrid. Ngoài ra, nhiều khả năng THACO cũng sẽ phân phối cả động cơ xăng và dầu giống như trên đàn anh Sorento hay đối thủ Hyundai Tucson. Phiên bản toàn cầu của Sportage có chiều dài tổng thể 4.660 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm.

Kia Sportage 2022.

Bên trong cabin, các biến thể cao cấp nhất sẽ được trang bị màn hình kép 12,3 inch. Các phiên bản tầm trung sẽ có màn hình cảm ứng nhỏ hơn với các núm xoay và một số phím điều khiển. Trong khi đó, phiên bản cơ sở chỉ được trang bị màn hình đơn sắc cỡ nhỏ kiểu cũ trông giống như những mẫu xe từ thời những năm 1990. Ngoài ra, phiên bản cơ sở chỉ được trang bị điều hòa thông thường thay vì điều hòa tự động như các bản cao cấp hơn.

Về hệ truyền động, Kia Sportage 2022 được cung cấp đa dạng các lựa chọn động cơ khác nhau. Tại thời điểm ra mắt, Kia Sportage 2022 có sẵn động cơ 1.6L TGDI 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm cùng động cơ diesel tăng áp 2.0L cho công suất đầu ra 183 mã lực và mô-men xoắn 416 Nm.

Ngoài ra, Kia Sportage 2022 còn có thêm phiên bản Hybrid bao gồm một động cơ điện kết hợp với động cơ bốn xi-lanh tăng áp 1.6L và hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước. động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm từ 1.500-4.500 vòng/phút. Trong khi đó, động cơ điện có công suất tối đa 59 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Kết hợp cả hai động cơ cho tổng công suất đầu ra 227 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Khi trở lại Việt Nam, Kia Sportage sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson đang bán rất chạy tại Việt Nam hay Mazda CX-5. Giá bán của mẫu xe này dự kiến cũng sẽ tương đương với đối thủ đồng hương Hyundai Tucson.

Mitsubishi Xpander 2022

Mitsubishi Xpander 2022 hiện đã có mặt tại Việt Nam và hứa hẹn sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Sau khi Toyota Việt Nam giới thiệu Veloz Cross và Avanza hoàn toàn mới, sức ép lên Xpander là lớn hơn trước rất nhiều, điều này khiến Mitsubishi Việt Nam nhanh chóng hơn trong việc đưa phiên bản nâng cấp của Xpander về ra mắt.

Những thay đổi khác về ngoại thất bao gồm đèn pha LED hình chữ T mới, đèn LED chiếu sáng ban ngày được tinh chỉnh thiết kế và cụm đèn hậu LED. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm 17 inch mới. Khoang cabin của Xpander 2022 cũng nhận được những nâng cấp đáng chú ý. Bảng táp-lô nổi bật với những đường thẳng và các cửa gió điều hòa hình chữ nhật thay cho thiết kế góc cạnh trước đây. Ngoài ra, xe còn được trang bị vô lăng 3 chấu, bảng điều khiển điều hòa và phanh tay điện tử mới.

Ở phiên bản nâng cấp này, hộp số tự động 4 cấp đã không còn nữa. Thay vào đó là hộp số CVT mới mà Mitsubishi tuyên bố sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mitsubishi không tiết lộ động cơ nào cung cấp sức mạnh cho Xpander 2022, nhưng nhiều khả năng sẽ là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên 1,5 lít như phiên bản tiền nhiệm.

Ford Ranger và Everest 2023

Giống Mitsubishi Xpander 2022, cả Ford Ranger và Everest hoàn toàn mới đều đã có mặt tại Việt Nam và đang trong quá trình chạy thử cũng như làm thủ tục. Những chiếc Ranger và Everest 2023 liên tục bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Hải Dương cũng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ford Ranger 2023 chạy thử tại Việt Nam.

Cả 2 mẫu xe này đều có thiết kế lột xác hoàn toàn so với bản tiền nhiệm. Phần đầu gần như có chung thiết kế. ADN thiết kế toàn cầu của Ford cũng được thể hiện rõ thông qua đèn chiếu sáng hình chữ C và thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang. Phần đầu xe cũng được tạo ra từ tập hợp các chi tiết ngang và dọc, giúp mang tới vẻ chắc chắn cho xe. Ở hai bên, các đường gân nổi cứng cáp chạy dọc thân xe, chiều rộng cơ sở lớn hơn giúp các phần vòm bánh xe vồng to, tăng cường sự khỏe khoắn và hiện đại cho thiết kế tổng thể.

Ford Everest 2023.

Khoang cabin của cả 2 mẫu xe này cũng có nhiều điểm tương đồng về thiết kế tổng thể. Các phiên bản cao được trang bị thêm đế sạc điện thoại không dây, cần số điện tử bọc da và tính năng phanh tay điện tử. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng có tính năng sưởi/ làm mát và tính năng nhớ vị trí ghế. Trong khi đó ghế hành khách phía trước có thể chỉnh điện 8 hướng. Màn hình điện tử sau vô-lăng 8 hoặc 12.4 inch, thay thế cụm đồng hồ cơ truyền thống. Màn hình giải trí cảm ứng độ phân giải cao và có kích thước lớn 10,1 hoặc 12 inch.

Vẫn sẽ có nhiều sự lựa chọn động cơ cho người dùng. Tuy nhiên hiện chưa rõ Việt Nam sẽ nhận được những trang bị động cơ nào. Ford Ranger và Everest 2023 được bổ sung thêm lựa chọn động cơ 3.0L V6 turbo Diesel. Đây là một trong ba lựa chọn động cơ turbo diesel tùy thuộc vào từng thị trường. Ranger thế hệ mới sẽ có lựa chọn động cơ 2.0L 4 xy-lanh thẳng hàng Turbo Đơn hoặc Turbo Kép. Tương lai sẽ có thêm động cơ 2.3L Ecoboost.

Theo autodaily.vn