Loạt xe mới hấp dẫn sắp được bán tại thị trường Việt Nam

Trong nửa cuối năm 2022, thị trường ô tô Việt Nam sẽ đón nhận thêm nhiều mẫu xe mới đáng chú ý. Trong đó, phần lớn là những mẫu xe gầm cao, đáp ứng đúng thị hiếu của người dùng.

Nissan Kicks 2022

Thông tin về việc Nissan Việt Nam sẽ mang Kicks về phân phối nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross đã rò rỉ cách đây nhiều tháng. Nhưng phải đến tháng 6, những hình ảnh đầu tiên của Nissan Kicks 2022 tại Việt Nam mới lần đầu xuất hiện. Theo một số nguồn tin, mẫu CUV cỡ B này sẽ ra mắt người dùng Việt vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới.

Nissan Kicks tại Philippines

Trước đó, các nhân viên kinh doanh của Nissan đã tiết lộ Kicks có giá bán vào khoảng 650 triệu đồng, tương đương với Kia Seltos và rẻ hơn Corolla Cross. Mình thấy đây là mức giá phù hợp để có thể gia nhập phân khúc vốn đang rất sôi động này.

Nissan Kicks sở hữu thiết kế năng động, khỏe khoắn, hướng tới chinh phục khách hàng trẻ tuổi. Trong khi đó, nội thất có nhiều điểm tương đồng mẫu xe Sedan Almera đang bán tại Việt Nam. Điểm đặc biệt của Nissan Kicks là được trang bị hệ thống truyền động hybrid với tên gọi e-Power tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường hơn.

Ford Ranger 2023

Sau Everest mới, Ranger 2023 sẽ là mẫu xe Ford mới tiếp theo đang được nhiều anh em mong ngóng ra mắt tại thị trường Việt Nam. Tin vui là xe có thể ra mắt ngay trong tháng 8 này anh em ạ.

Trước đó, những chiếc Ranger 2023 đã liên tục bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Hải Dương cũng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã đăng tải thông tin về Ford Ranger thế hệ mới. Xe sẽ được lắp ráp tại Việt Nam và có tất cả 9 phiên bản được đăng ký.

Phía tư vấn bán hàng cho biết Ranger mới vẫn dùng động cơ 2.0 kèm hai cấu hình dẫn động một cầu hoặc 2 cầu. Giá bán của Ford Ranger 2023 dự kiến có thể dao động từ 648-985 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là mức giá được phía tư vấn bán hàng hé lộ và có thể sẽ thay đổi khi xe được công bố chính thức anh em nhé.

Ford Territory

Sau một thời gian dài được đồn đoán và rò rỉ thông tin, cuối cùng Ford Territory cũng được Ford Việt Nam xác nhận phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Xe dự kiến sẽ ra mắt người dùng Việt vào tháng 10 tới. Theo thông tin mình tìm hiểu được thì Ford Territory mới sẽ được lắp ráp trong nước để chủ động về nguồn cung.

Hiện tại, trong danh mục sản phẩm của Ford Việt Nam trên website cũng đã bổ sung mẫu Territory vào danh mục SUV, đồng thời hé lộ những thông tin về thiết kế ngoại thất của mẫu SUV này.

Trước đó, các đại lý cũng đã thông báo nhận cọc mẫu Ford Territory. Thời gian giao xe vào khoảng quý III năm nay. Mức đặt cọc khoảng 20-40 triệu đồng và được hoàn lại. Những khách hàng đặt cọc sớm còn được nhận ưu đãi quà tặng trị giá 5-10 triệu đồng (tùy theo chính sách của từng đại lý).

Theo lời mời chào của các nhân viên bán hàng, mình thấy các trang bị nội thất của phiên bản Ford Territory Titanium khá hiện đại, bao gồm ghế chỉnh điện 10 hướng bọc da, sạc điện thoại không dây, màn hình cảm ứng giải trí 10 inch tích hợp Apple Carplay và Android Auto, cửa sổ trời full view, 8 loa giải trí, đèn trang trí nội thất, cửa gió điều hòa tự động cho hàng ghế phía sau,…

Cung cấp sức mạnh cho xe sẽ là động cơ xăng 1.5L với công nghệ quen thuộc Ecoboost cho công suất tối đa 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước cùng với hộp số CVT và chế độ Sport Mode.

Hyundai Elantra 2023

Thêm một mẫu xe mới sắp ra mắt mà mình tin là rất nhiều anh em chuộng xe sedan đang rất mong chờ: Hyundai Elantra 2023. Hyundai Elantra 2023 thế hệ mới đã xuất hiện ở tại Việt Nam và giới tư vấn bán hàng tiết lộ xe sẽ ra mắt trong quý III năm nay.

Dựa vào những hình ảnh được hé lộ thì Elantra 2023 sẽ có thêm phiên bản N Line đậm chất thể thao sử dụng động cơ tăng áp 1.6L, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Bên cạnh đó sẽ là phiên bản 1.6L và 2.0L thông thường.

Về thiết kế, Elantra thế hệ mới này mang nhiều đường nét góc cạnh và hình tam giác, chắc chắn sẽ tạo ra những phản ứng trái chiều cho giới mộ điệu, đó là: yêu hoặc ghét. Với mình thì thiết kế mới nhìn rất phá cách, phù hợp với những khách hàng trẻ muốn tạo điểm nhấn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên phố chẳng hạn.

Tương tự ngoại thất, nội thất của Elantra 2023 cũng mang thiết kế tương tự với phong cách táo bạo được thể hiện rõ nét. Trong khi ở khía cạnh an toàn, mình tin Hyundai Elantra 2023 sẽ làm hài lòng ngay cả người dùng khó tính với gói an toàn SmartSense mới nhất bao gồm hàng loạt tính năng hỗ trợ lái và an toàn tiên tiến.

Với thiết kế táo bạo, trang bị tiện nghi hiện đại, mình thấy Elantra mới có nhiều cơ hội lấy lại được vị thế trước các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C như Mazda3, Honda Civic hay Kia K3 đấy chứ.

