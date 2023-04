Những mẫu xe được giảm giá sâu đầu năm ở từng phân khúc

Một số mẫu xe ở các phân khúc hiện được áp dụng ưu đãi hàng trăm triệu đồng nhằm kích cầu mua sắm và giải phòng xe tồn kho.

Nhiều mẫu xe hiện được giảm giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Phương Lâm

Nhiều hãng ôtô đã tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm khi doanh số xe tại thị trường Việt Nam vẫn chưa đạt được những chuyển biến tích cực. Trong đó, một số mẫu xe như Hyundai Santa Fe hay Honda Accord được giảm giá đến cả trăm triệu đồng.

Xe cỡ nhỏ giá rẻ - Hyundai Grand i10 giảm 70 triệu đồng

Phân khúc ôtô hạng A không còn tạo được nhiều sức ảnh hưởng lên thị trường khi chỉ còn 2 mẫu xe là Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Trong đó, mẫu ôtô giá rẻ từ Hyundai có phần áp đảo hơn nhờ vào các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu.

Nhiều chương trình ưu đãi được áp dụng giúp doanh số Grand i10 tăng mạnh đầu năm nay. Ảnh: TC Group.

Khi liên hệ đến một đại lý Hyundai trên địa bàn TP.HCM, nhân viên tư vấn tại đây cho biết giá Grand i10 được giảm đến 70 triệu đồng nhằm nhanh chóng dọn kho xe sản xuất trong năm 2022. Tuy nhiên, người này cũng chia sẻ lượng xe còn ít vì vậy khách hàng có thể không được lựa chọn màu xe đúng sở thích.

Cụ thể, Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 AT tiêu chuẩn được giảm khoảng 60 triệu đồng. Phiên bản 1.2 AT cao cấp của mẫu xe này cũng được rao bán với giá khoảng 385 triệu đồng, giảm 70 triệu đồng so với giá niêm yết.

Kia Sonet giảm đến 40 triệu đồng

Cuộc đua song mã giữa Kia Sonet và Toyota Raize đã có sự khác biệt rõ nét khi mẫu xe lai A+/B- của Kia có doanh số hơn 9.000 xe trong năm 2022, cao gần gấp 2 lần đối thủ. Trong những tháng đầu năm, Thaco cũng áp dụng chương trình khuyến mại cho hàng loạt mẫu xe trong đó có Kia Sonet.

Kia Sonet là mẫu xe có chương trình ưu đãi lớn nhất trong phân khúc SUV cỡ A+/B-. Ảnh: Hội An.

Theo khảo sát của Zing , số lượng xe Kia Sonet có sẵn ở các đại lý hiện khá dồi dào. Khách hàng có thể đặt và nhận xe ngay mà không cần chờ đợi 2-3 tháng như năm trước. Đầu năm cũng là khoảng thời gian mà các đại lý của Thaco tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại nhằm kích cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Các phiên bản xe Kia Sonet đều được giảm giá khoảng 30-40 triệu đồng trừ phiên bản MT. Cụ thể, Kia Sonet phiên bản 1.5 Deluxe được giảm từ 564 triệu xuống còn 534 triệu đồng, phiên bản 1.5 Luxury và 1.5 Premium cũng được giảm 30 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng.

Hyundai Stargazer giảm sâu nhất phân khúc MPV bình dân

Dù chỉ vừa ra mắt vào cuối năm 2022, Hyundai Stargazer đã kịp tạo được dấu ấn trong phân khúc khi đạt doanh số năm vượt qua cả Suzuki Ertiga và Kia Carens, ở mức 1.121 xe. Trong những tháng đầu năm, khách hàng khi mua Stargazer cũng được giảm sâu đến 100 triệu đồng nhằm dọn kho những mẫu xe có số VIN 2022.

Hyundai Stargazer đang được ưu đãi lớn. Ảnh: Bối Hạ

Cụ thể, một vài đại lý đang áp dụng mức ưu đãi 90-100 triệu đồng dành cho các phiên bản khác nhau của Hyundai Stargazer bao gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt cùng 2 phiên bản Cao cấp.

Hiện Hyundai Stargazer có giá dao động 575-685 triệu đồng cho 4 phiên bản. Sau khi giảm giá, Stargazer khởi điểm khoảng 500 triệu đồng, trở thành mẫu MPV cỡ nhỏ có giá rẻ nhất phân khúc.

SUV cỡ C Mazda CX-5 giảm đến 90 triệu đồng

Trong tháng 2, doanh số của Mazda CX-5 đã ghi nhận sức bật doanh số khá đáng kể (144,5%) nhờ vào những chương trình khuyến mại kích cầu mua sắm của hãng. Theo một nhân viên tư vấn tại một đại lý Mazda trên địa bàn TP.HCM, mẫu SUV cỡ C này hiện được áp dụng ưu đãi giảm đến 90 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Mazda CX-5 giảm đến 90 triệu đồng tùy từng phiên bản. Ảnh: Vĩnh Phúc

Cụ thể, 2 phiên bản cao cấp có mức giảm cao nhất, lên tới 100 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của phiên bản 2.0 Premium và 2.5L Signature Premium AWD lần lượt còn 819 triệu đồng và 959 triệu đồng.

Phiên bản 2.0L Deluxe hiện được bán với giá 759 triệu đồng, thấp hơn 80 triệu so với niêm yết của hãng. Mazda CX-5 2.0L Luxury cũng được giảm 80 triệu đồng, đưa giá sau khuyến mãi của phiên bản này về mức 799 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe và Ford Everest cũng giảm giá

Thời điểm vừa ra mắt, Hyundai Santa Fe 2022 nhanh chóng trở thành một trong số những mẫu xe ăn khách nhất phân khúc khi liên tục rơi vào trạng thái khan hàng, “bia kèm lạc” lên đến 200 triệu đồng. Sau Tết Nguyên đán, nguồn cung của mẫu SUV này trở nên dồi dào đồng thời giá xe cũng giảm sâu đến 160 triệu đồng.

Theo khảo sát của Zing , Hyundai Santa Fe hiện được áp dụng mức ưu đãi dao động 100-150 triệu đồng tùy phiên bản. Cá biệt, nhiều nhân viên tư vấn, đại lý sẵn sàng cắt hoa hồng để giảm thêm 10-20 triệu đồng nhằm dọn kho lô xe số VIN 2022.

Hyundai Santa Fe được nhiều đại lý áp dụng khuyến mại sâu đến 160 triệu đồng. Ảnh: TC Group.

Đối thủ cùng phân khúc là Ford Everest cũng ghi nhận mức giảm đến 70 triệu đồng. Khi liên hệ một đại lý Ford tại TP.HCM, nhân viên tại đây cho biết Everest 2022 hiện được giảm giá và tặng kèm nhiều phụ kiện nhằm giải phóng xe tồn kho

Cụ thể, Ford Everest Titanium+ 2.0L AT 4X4 được giảm giá khoảng 60 triệu đồng so với giá niêm yết, kèm hỗ trợ bảo hiểm thân vỏ. Các phiên bản khác cũng được giảm 50-70 triệu đồng.

Honda Accord giảm 140 triệu đồng

Đầu năm nay, doanh số của Honda Accord tiếp tục rơi tự do và chạm đáy khi chỉ bán được 1 xe trong tháng 2. Doanh số thấp khiến mẫu sedan này thường xuyên được áp dụng ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm.

Honda Accord được giảm đến 150 triệu đồng tại một số đại lý. Ảnh: Vĩnh Phúc

Trao đổi với Zing, nhân viên tư vấn của đại lý Honda tại Bắc Giang cho biết mẫu xe hiện được giảm đến 150 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, mức giảm này không đồng nhất bởi đây là chương trình khuyến mại riêng của từng đại lý.

Tại Việt Nam, Honda Accord hiện hành được hãng niêm yết với mức giá 1,319-1,329 tỷ đồng. Sau ưu đãi, giá bán của mẫu sedan này về mức 1,179 tỷ đồng. Tuy nhiên so với các đối thủ trong phân khúc, Honda Accord vẫn có phần “lép vế” bởi giá bán cao và không đa dạng phiên bản.

