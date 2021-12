Sáng 25/12, VinFast xuất xưởng và bàn giao VF e34 đến tay khách hàng

Sáng nay (25/12), VinFast xuất xưởng và bàn giao những chiếc VF e34 đầu tiên đến tay khách hàng đã đặt xe trước đó, mở ra kỷ nguyên xe điện tại thị trường ôtô Việt Nam.

VinFast VF e34 sẽ là mẫu ôtô điện thương mại đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất và phân phối tại Việt Nam. Những chiếc VF e34 đầu tiên sẽ được xuất xưởng và bàn giao đến tay khách hàng ngay tại nhà máy của hãng ở Hải Phòng.

VinFast VF e34 chạy thử nghiệm tại Hà Nội.

VF e34 là mẫu SUV thuộc phân khúc C, trang bị động cơ điện có công suất tối đa 110 kW, mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 42kWh, có thể đi được quãng đường khoảng 285 km sau mỗi lần sạc đầy và có thể tối ưu để đạt mức gần 300 km. Ở chế độ sạc nhanh, xe có thể di chuyển khoảng 180 km sau khoảng 18 phút sạc.

VinFast VF e34 được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến so với phân khúc như: cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa… Bên cạnh đó là các tính năng thông minh như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ an ninh/an toàn bằng cách gọi cứu hộ/cấp cứu tự động trong tình huống khẩn cấp, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, chẩn đoán lỗi trên xe, cập nhật phần mềm từ xa…

Mẫu ô tô điện VF e34 được VinFast niêm yết mức giá 690 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Hiện tại, VinFast đang triển khai lắp đặt hơn 40.000 cổng sạc cho ô tô, xe máy điện trên toàn quốc để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay khi bàn giao xe.

Thông tin, hình ảnh chi tiết về lễ xuất xưởng và bàn giao VinFast VF e34 sẽ sớm được chúng tôi gửi đến quý độc giả.

Theo autodaily.vn