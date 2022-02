Sắp chia sẻ dữ liệu từ camera giám sát xe ô tô

Với 98 camera giám sát được lắp đặt tại các điểm giao thông trọng yếu, trung tâm giám sát an ninh, an toàn giao thông đặt tại Công an TP Hà Tĩnh được kỳ vọng góp phần làm giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn, đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn.