Siêu xe chạy điện Audi e-tron GT chính thức ra mắt tại Việt Nam

Ngày 18/7, Audi ra mắt Audi e-tron GT quattro mới đầu tiên tại Việt Nam. Đây là mẫu xe Đức giành giải quán quân Mẫu xe hiệu suất thế giới của năm 2022 (World Performance Car Of The Year 2022) và Xe Đức sang trọng của năm 2022 (German Luxury Car of the Year 2022).