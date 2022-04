Thêm mẫu xe đô thị có giá chưa tới 700 triệu đồng

Cụ thể, Polo Sport Edition phiên bản mới được trang bị nổi bật gồm: Bộ bodykit thể thao R400 nổi bật, biểu tượng R400 ấn tượng nằm trên lưới tản nhiệt, ống xả kép thể thao giữa đuôi xe, ốp cánh hướng gió thể thao, bộ mâm 15 inch 10 chấu đan xen sơn đen mạnh mẽ.

VW Polo Sport Edition là mẫu xe tiêu biểu cho. dòng xe đô thị hiệu năng.

VW Polo Sport Edition là mẫu xe tiêu biểu cho dòng xe đô thị hiệu năng. Xe có kích thước D x R x C lần lượt là 3.972 x 1.682 x 1.462 mm, ngoại thất xe ấn tượng với đèn sương mù thiết kế hình thoi hiện đại, lưới tản nhiệt tổ ong kiểu mới có biểu tượng R400, đèn hậu LED, bộ mâm 15 inch 10 chấu đan xen sơn đen và đa dạng màu xe như Trắng Candy, Đỏ Flash, Đỏ Sunset, Xanh Lapiz, Nâu Toffee. Trang bị đèn chiếu gần có chức năng điều chỉnh góc chiếu, gương chiếu hậu chỉnh điện, logo VW tích hợp lẫy mở cửa khoang hành lý phía sau.

Xe cũng được trang bị nhiều tính năng thu hút người dùng.

Nội thất bọc da cao cấp với vô lăng tích hợp các phím đa chức năng có hệ thống kiểm soát hành trình (ga tự động) Cruise Control. Hệ thống điều khiển giải trí màn hình cảm ứng 6.5”, cổng kết nối AUX-IN, USB, SD-card, App-connect (Auto Android, Apple Carplay) và kính xe chỉnh điện chống kẹt...

Về trang bị an toàn, VW Polo Sport Edition được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát cự ly đỗ xe phía trước và sau xe, camera lùi quan sát phía sau xe, hệ thống kết nối ghế an toàn dành cho trẻ em ISOFIX, hệ thống chống trộm Immobilizer với cảnh báo chống trộm, túi khí hàng ghế trước. Nắp ca pô thiết kế bảo vệ người đi bộ. Gương chiếu hậu bên trong xe chống chói. Khung xe được cấu tạo gồm các cột trụ và thanh giằng hông bảo vệ người ngồi bên trong, vùng hấp thụ xung lực phía trước và sau xe, thân và vỏ được làm bằng thép cường lực, cho sự chắc chắn, an toàn đặc trưng của xe Đức.

Với mức giá 699 triệu đồng, VW Polo Sport Edition sẽ khiến người dùng quan tâm nhiều hơn.

VW Polo Sport Edition có bộ máy 1.6L sản sinh công suất 105 mã lực tại 5.250 vòng/phút, tích hợp số S (Sport) cho cảm giác lái thể thao. Mức tiêu thụ nhiên liệu 7,41 lít/ 100 km đường hỗn hợp.

Tin liên quan: Giá ô tô “nhảy múa” Trong tuần vừa qua, thông tin đáng chú ý nhất là việc nhiều đại lý lợi dụng tình trạng khan hàng để bán xe kênh giá, trong khi trên thị trường có không ít mẫu xe khác đang được giảm giá để hút khách.

Theo PLO