Công khai các cơ sở, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm

Sáng 14/4, tại huyện Thạch Hà, Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Thạch Hà tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.