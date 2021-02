Ngành y tế Hà Tĩnh nhớ lời Bác dạy: “Lương y phải như từ mẫu”

Trong suốt chặng đường 66 năm qua, lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y phải như từ mẫu” đã trở thành tài sản vô giá, là giá trị cốt lõi của đạo đức người cán bộ y tế, là kim chỉ nam để ngành y tế Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly KTX Mitraco.

Trong thư gửi hội nghị cán bộ y tế toàn quốc năm 1955, Bác Hồ viết: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”.

Trong suốt chặng đường 66 năm qua, lời dạy của Bác đã trở thành tài sản vô giá, là giá trị cốt lõi của đạo đức người cán bộ y tế, là kim chỉ nam để ngành y tế Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.

Những năm qua, ngành y tế Hà Tĩnh đã luôn đoàn kết, trách nhiệm, cụ thể hóa lời dạy của Bác thành những việc làm thiết thực, sáng tạo. Ngành phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện lời Bác dạy gắn với thực hiện y đức, phát triển dịch vụ kỹ thuật cao, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cán bộ toàn ngành đã thực hiện tốt việc giao tiếp ứng xử, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, động viên người bệnh.

BVĐK tỉnh đưa vào sử dụng máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Song song với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ngành triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trong đó nổi bật là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khám chữa bệnh; mua sắm, lắp đặt thêm nhiều loại trang thiết bị y tế công nghệ cao; triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tại các bệnh viện.

Đặc biệt, ngành đã mời các chuyên gia nước ngoài, bác sỹ đầu ngành từ các bệnh viện Trung ương về đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong ngành. Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, huyện làm vệ tinh cho các bệnh viện hạt nhân như: Đại học Y Hà Nội, Bạch Mai, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương, Nội tiết Trung ương, Tim Hà Nội, Trung ương Huế… tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu như: đặt stent mạch vành; phẫu thuật u não, màng não; phẫu thuật u tủy sống, thần kinh, cột sống, đĩa đệm; thay khớp háng, khớp gối, khớp vai; đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 1 buồng, 2 buồng; sinh thiết màng phổi dưới hướng dẫn CT-Scanner; điều trị Basedow, ung thư tuyến giáp bằng I-ốt phóng xạ 131... đã được triển khai, đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Viện Tim mạch quốc gia trao chứng nhận Đơn vị Tim mạch can thiệp độc lập cho BVĐK tỉnh.

Đặc biệt, sau 1 năm triển khai đơn vị tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã có hơn 600 bệnh nhân được chụp mạch, hơn 300 bệnh nhân được thực hiện can thiệp, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng, nếu không được can thiệp kịp thời sẽ nguy kịch đến tính mạng.

Đến nay, 100% bệnh viện tuyến huyện đã triển khai phẫu thuật nội soi, nhiều bệnh viện như: Hương Sơn, Đức Thọ, TX Kỳ Anh... đã thực hiện nhiều kỹ thuật vượt tuyến. Đặc biệt, năm 2020, nhiều bệnh viện tuyến huyện đã tham gia khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện đầu ngành Trung ương.

Việc tham gia khám chữa bệnh từ xa đã kịp thời hội chẩn các trường hợp bệnh khó, nguy kịch, giúp bệnh nhân được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại quê nhà.

Các đơn vị y tế tuyến cơ sở được các y bác sỹ đầu ngành của các bệnh viện tuyến Trung ương chuyển giao nhiều kỹ thuật mới (Trong ảnh: Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Huế chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật ngoại tiêu hóa cho đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà).

Hệ thống y tế cơ sở cũng được đầu tư xây dựng. Đến nay, đã có 214/216 trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 99%. Công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn cũng được ngành chú trọng nhằm đáp ứng tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thực hiện lời Bác dạy, ngành y tế Hà Tĩnh đang từng bước mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Theo khảo sát, trong nhiều năm qua, sự hài lòng của người bệnh đối với các cơ sở y tế luôn đạt trên 90%.

Để hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt hơn nữa sự hài lòng của người dân, ngành y tế Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.

Sự hài lòng của người bệnh đối với các cơ sở y tế ngày một nâng lên (Ảnh chụp tại BVĐK Cẩm Xuyên tháng 9/2020).

Huy động nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh. Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện có hiệu quả các đề án kỹ thuật mũi nhọn, chuyên sâu như: xạ trị trong điều trị ung thư, kỹ thuật can thiệp tim mạch...

Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế, đưa nguyên lý y học gia đình vào hoạt động của trạm, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Triển khai theo dõi, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, mãn tính tại các trạm y tế xã, tăng cường công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ngành y tế tỉnh nhà sẽ quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Và, lời Bác dạy ngày nào sẽ mãi là kim chỉ nam soi đường, chỉ lối để ngành y tế Hà Tĩnh không ngừng phát triển, vươn tới những thành tựu nghề nghiệp mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn

(Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh)