Sáng 30/10, Hà Tĩnh thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca cộng đồng

Sáng ngày 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn có thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Ca mắc trong cộng đồng là bệnh nhân nam T.V.T (SN 1977) đã được tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Trường hợp này là tài xế xe khách mang BKS 51B-25569 chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

Ngay trong đêm 29/10, lực lượng chức năng huyện Thạch Hà đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch tại những khu vực bệnh nhân đến.

Ngày 25/10, anh T.V.T xuất phát từ Hà Tĩnh đi Sài Gòn và trở về địa phương vào trưa ngày 28/10. Trước đó, cứ 3 ngày anh T.V.T làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 1 lần đều cho kết quả âm tính.

Khi về đến Hà Tĩnh, Anh T.V.T cùng với 2 người của nhà xe ăn trưa tại phòng vé của nhà xe ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

Khoảng 11h - 11h30 ngày 28/10, anh T.V.T đi thay nhớt xe ở Gara Bình Định (gần bến xe Hà Tĩnh). Đến 15h cùng ngày, anh này đến quán rửa xe ở bến xe Hà Tĩnh, sau đó về cây xăng xã Thạch Đài.

Khoảng 5h đến 5h30 sáng 29/10, anh T.V.T đi ăn sáng tại quán Thao Lê ở ngã tư Quán Gạc (xã Thạch Đài), lúc đó tại quán có 4 người, tiếp xúc với người thu tiền và người phục vụ. Sau đó, anh này xuất phát từ Thạch Đài, đi vào Sài Gòn.

Khi lái xe đến Trạm Y tế xã Kỳ Nam - thị xã Kỳ Anh, anh T.V.T vào làm xét nghiệm test nhanh (vì kết quả test nhanh đã hết hạn) cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, anh T.V.T được lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu gửi Hà Tĩnh làm xét nghiệm RT-PCR, kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương giăng dây, lập rào chắn tại khu vực bệnh nhân từng đến (ảnh chụp sáng 30/10).

Sau khi phát hiện ca bệnh, CDC Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra truy vết được 17 trường hợp F1, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đến 6h sáng nay, 17 trường hợp F1 của ca bệnh T.V.T đã có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương họp bàn các giải pháp phòng, chống dịch trong sáng 30/10.

Ngoài bệnh nhân trên, Hà Tĩnh còn phát hiện chùm ca bệnh đã được cách ly ngay sau khi về Hà Tĩnh gồm: bệnh nhân nữ N.T.V (SN 1991) đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, bệnh nhân nam N.M.Đ (SN 2015) và bệnh nhân nam N.D.K (SN 2020), có địa chỉ tại thôn 1, xã Hương Giang, huyện Hương Khê. Đây là trường hợp 3 mẹ con đi tàu từ tỉnh Bình Dương về đến Hà Tĩnh ngày 28/10.

Xét nghiệm RT-PCR tại CDC Hà Tĩnh

Ngày 27/10, cả 3 mẹ con được người nhà chở bằng xe máy từ phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ra ga Dĩ An lên tàu SE 8, về quê.

Ngày 28/10, cả 3 mẹ con về đến ga Hương Phố và tiến hành khai báo y tế, sau đó di chuyển về nhà thôn 1, xã Hương Giang cách ly. Quá trình cách ly đảm bảo đúng quy định.

Ngày 29/10, cả 3 mẹ con được lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó tiếp tục lấy mẫu gửi CDC Hà Tĩnh làm xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm các thủ tục cần thiết để đưa các bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh có 524 ca mắc COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân đi về từ các tỉnh, thành có dịch cần tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được hướng dẫn công tác phòng, chống dịch theo quy định; luôn thực hiện thông điệp 5K. Trường hợp người bệnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh đúng quy định.

Tuấn Dũng - Thùy Dương