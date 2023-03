Trạm y tế “xanh - sạch - đẹp”, điều trị hiệu quả bệnh không lây nhiễm

Không chỉ duy trì được một trường “xanh - sạch - đẹp”, mà Trạm Y tế xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) còn là đơn vị thực hiện có hiệu quả việc quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trên địa bàn.

Tram Y tế xã Cẩm Minh đang thực hiện hiệu quả sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân.

Có mặt tại Trạm Y tế xã Cẩm Minh vào một sớm trung tuần tháng 2/2023, trước mắt chúng tôi là một không gian thoáng mát, vườn hoa, cây cảnh, vườn thuốc nam... được quy hoạch bài bản. Toàn bộ hệ thống từ phòng chờ, phòng bệnh, phòng trực, phòng dược... đều được bố trí khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, mang đến cho người bệnh một cảm giác gần gũi, thân thiện.

Bác sỹ Dương Thị Kim Soa - Trưởng trạm Y tế xã Cẩm Minh cho biết: “Dù trạm chỉ có 5 người song chúng tôi vẫn xây dựng quy định, quy chế về vệ sinh môi trường nơi công sở, phân chia nhau mỗi người mỗi nhiệm vụ trong đảm bảo cho khuôn viên luôn xanh - sạch - đẹp. Cứ chiều thứ 6 là toàn thể trạm ra quân vệ sinh môi trường. Hàng tháng khi giao ban với y tế thôn xong là tổ chức cắt tỉa, dọn dẹp khuôn viên. Đặc biệt, định kỳ đơn vị phối hợp với đoàn thanh niên của xã ra quân tổng vệ sinh trước và trong khu vực trạm”.

Được biết, năm 2019, tại hội thi cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp - an toàn” do Sở Y tế tổ chức, Trạm Y tế xã Cẩm Minh được công nhận là đơn vị tiêu biểu toàn tỉnh. Trải qua nhiều năm song với sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, y bác sỹ nên đến nay, Trạm Y tế xã Cẩm Minh vẫn giữ gìn và phát huy được các tiêu chí của một cơ sở xanh - sạch - đẹp - an toàn, được lãnh đạo Sở Y tế đánh giá rất cao.

Khuôn viên của trạm luôn xanh - sạch - đẹp.

Cùng với việc duy trì, phát huy các tiêu chí xanh - sạch - đẹp, Trạm Y tế xã Cẩm Minh đã thực hiện có hiệu quả việc quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm. Điều này mang ý nghĩa hết sức to lớn cho người dân địa phương.

Bà Phan Thị Huế (72 tuổi, thôn 2, xã Cẩm Minh) chia sẻ: “Tôi bị tăng huyết áp từ nhiều năm nay nhưng nhờ các y, bác sỹ tại trạm y tế quản lý, chăm sóc chu đáo, trách nhiệm nên huyết áp của tôi được kiểm soát ổn định. Tháng nào mà tôi quên hoặc chưa kịp lên trạm kiểm tra là các y, bác sỹ gọi về nhắc nhở, thúc giục lên để đo huyết áp và uống thuốc ngay. Nếu gọi cho tôi không được thì họ sẽ gọi cho các con của tôi để nhắc nhở cho bằng được”.

Trạm đang triển khai hiệu quả việc quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm cho người dân.

Ngoài việc theo dõi trên phần mềm, Trạm Y tế xã Cẩm Minh còn phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế thôn để quản lý và điều trị người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường. Đây được coi “cánh tay nối dài” của trạm trong việc nắm bắt, đốc thúc người bệnh tuân thủ lịch trình điều trị.

“Chỉ cần người bệnh có mặt trên địa bàn thì chúng tôi tuyệt đối không để họ quên uống thuốc kiểm soát huyết áp và tiểu đường. Vào ngày 14 hàng tháng, chúng tôi đều tổ chức họp toàn trạm cập nhật chi tiết tình trạng của từng người, nếu ai chưa lên kiểm tra sức khoẻ và uống thuốc thì sẽ gọi điện nhắc trực tiếp hoặc nhắc qua người thân. Dù số lượng cán bộ, nhân viên rất ít nhưng những gia đình nào có người già cả, đi lại khó khăn nếu có yêu cầu thì trạm luôn sẵn sàng xuống tận nơi để kiểm tra huyết áp, chỉ số đường huyết và cấp phát thuốc cho người bệnh” - bác sỹ Dương Thị Kim Soa, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Minh cho biết thêm.

Trạm Y tế xã Cẩm Minh hiện đang xây dựng và khai thác có hiệu quả hồ sơ sức khoẻ điện tử.

Được biết, hiện nay, Cẩm Minh có 379 người bị tăng huyết áp và 42 người bị đái tháo đường cần được quản lý, điều trị. Nhờ tinh thần trách nhiệm và sự sâu sát của đội ngũ y bác sỹ nên đến nay, tỷ lệ người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường được quản lý, điều trị hiệu quả tại Trạm Y tế xã Cẩm Minh đạt trên 95%, số còn lại do đang trẻ tuổi, thường xuyên đi khỏi địa bàn làm ăn nên khó khăn trong việc quản lý, điều trị.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn, Trạm Y tế xã Cẩm Minh còn là đơn vị triển khai hiệu quả hồ sơ sức khoẻ điện tử. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ chất lượng của trạm đạt 98%, đây là con số rất cao và trạm khai thác hiệu quả các dữ liệu của hồ sơ để chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Vào tháng 1/2023, trong đợt kiểm tra các tiêu chí về y tế để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lãnh đạo Sở Y tế đánh giá rất cao những nỗ lực của Trạm Y tế xã Cẩm Minh trong thực hiện nhiệm vụ về chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân. Bác sỹ Trần Huy Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên

Phúc Quang