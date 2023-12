Biển quảng cáo lấn chiếm hành lang giao thông ở Đức Thọ

Một cửa hàng ở thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã dựng biển quảng cáo vượt quá kích thước cho phép, lấn chiếm hàng lang dành cho người đi bộ, gây mất an toàn giao thông.

Biển quảng cáo (khu vực khoanh đỏ) vi phạm hướng ra phía mặt tiền đường Yên Trung (ảnh chụp vào lúc 13h ngày 19/12)

Được biết, cửa hàng vi phạm thuộc quyền sở hữu của ông Trần Huy Thông, trú tại TDP 7, thị trấn Đức Thọ.

Trước đây, ông Thông mở quán kinh doanh phục vụ ăn uống. Gần đây, ông này cho ông Lê Văn Chung (thị trấn Đức Thọ) thuê lại để mở cửa hàng kinh doanh quần áo.

Ngay khi khai trương, cơ sở kinh doanh này đã dựng biển quảng cáo vượt quá kích thước quy định, lấn chiếm đất hành lang giao thông đường Yên Trung và ngõ 189 đường Yên Trung.

Đáng nói, khi chính quyền địa phương lập biên bản đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ phần biển quảng cáo vi phạm, đến nay (sáng 22/12) chủ cửa hàng vẫn không thực hiện.

Dù bị chính quyền thị trấn Đức Thọ lập biên bản yêu cầu tháo dỡ nhưng đến nay chủ cửa hàng vẫn không thực hiện

Ông N. T. L, trú tại TDP 7 cho biết, việc cửa hàng quần áo dựng biển quảng cáo quá to sẽ gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đặc biệt về mùa mưa bão, biển quảng cáo sẽ gây mất an toàn cho ngươi đi đường và những hộ gia đình xung quanh.

“Chính quyền địa phương đã giao cho hộ ông Thông cùng với chủ cửa hàng phải tiến hành tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm trong vòng 10 ngày (từ ngày 6 đến 16/11). Tuy nhiên đến nay việc tiến hành tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện”, ông Nghiêm Sỹ Đức - Phó chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ cho hay.

Sỹ Thông