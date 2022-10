Cơ đê La Giang xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông

Sau 10 năm được đầu tư nâng cấp tuyến đê La Giang, hiện nay, hệ thống cơ đê đi qua địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Cơ đê La Giang xuất hiện nhiều điểm bị vỡ nát, sụt lún gây mất ATGT cho người và phương tiện giao thông.

Tuyến đê La Giang có chiều dài 19,21 km (điểm đầu từ ngã ba Linh Cảm, xã Tùng Ảnh, điểm cuối giáp quốc lộ 1 đoạn phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) là công trình ngăn lũ trọng điểm của Hà Tĩnh, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng cho gần 300 nghìn người dân với 35.000 ha đất canh tác của huyện Đức Thọ và các địa phương phụ cận như: thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc.

Từ năm 2010 - 2012, tuyến đê La Giang được Nhà nước đầu tư nâng cấp kiên cố, cơ đê được mở rộng ra gấp 2 lần và kiên cố bằng bê tông, thực hiện chức năng cơ đê gắn với giao thông, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông trên tuyến đê này.

Có nhiều đoạn đường bê tông nứt dọc tạo thành một rãnh mương ở ngay giữa lòng đường.

Tuy nhiên, sau 10 năm được đầu tư nâng cấp, cơ đê xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn từ thôn Hùng Dũng (thị trấn Đức Thọ) đến thôn Hạ Tứ (xã Bùi La Nhân) có chiều dài gần 4 km, mặt đường bê tông đã bị đứt gãy, sụt lún. Vào những thời điểm mưa lớn, nước sẽ đọng tại những vị trí bị sụt lún gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ông Bùi Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết: “Tuyến cơ đê đi qua địa bàn xã có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bê tông không chỉ nứt nẻ mà còn sụt lún, tạo thành những ổ voi, ổ trâu hết sức nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, đoạn qua cống Đức Xá đã bị sập hẳn xuống từ nhiều năm nay. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên qua các buổi tiếp xúc cử tri Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp kiến nghị sửa chữa”.

Những vết nứt lớn kéo dài ngay giữa tâm đường.

Mặt đường nứt vỡ, bị “băm nát” do tình trạng xuống cấp kéo dài.

Đi qua tuyến đường này, nhiều đoạn, mặt đường bị bong tróc, nham nhở để lộ phần đá lởm chởm; có nhiều đoạn xuất hiện vết nứt lớn kéo dài ngay giữa tâm đường khiến cho các tài xế phải lách “lụa” tay lái để vượt qua. Tuy nhiên, mặt đường hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giữa các phương tiện giao thông, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Xuống cấp nghiêm trọng nhất là khoảng 50m đoạn qua cống Đức Xá thuộc xã Bùi La Nhân.

Trầm trọng nhất là đoạn qua cống Đức Xá (thuộc xã Bùi La Nhân), chỉ dài khoảng 50m nhưng mặt đường bị nứt nẻ dày đặc, tạo thành những “ổ trâu”, “ổ voi” hết sức nguy hiểm.

Ông Trần Quốc Tuấn - Hạt trưởng Hạt Quản lý đê La Giang, Chi cục Quản lý và bảo vệ đê điều tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Do thời gian đưa vào sử dụng đã lâu nên cơ đê đã bị xuống cấp. Do nguồn kinh phí duy tu sửa chữa hằng năm còn eo hẹp nên lâu nay không thể đáp ứng được việc sửa chữa. Hiện nay, nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng đã bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình, hi vọng sẽ sớm khắc phục tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua tuyến đê này.

Đức Phú