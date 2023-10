Hoảng hồn với kiểu lái ô tô “tiện đâu, quay đầu ở đó”

Nhiều người điều khiển ô tô ở Hà Tĩnh thường “tiện đâu, quay đầu xe ở đó” mà không biết rằng có thể dẫn tới những vụ tai nạn giao thông.

Xe khách quay đầu tại khu vực có biển cấm quay đầu.

Cách đây chừng 2 ngày, một chiếc xe khách giường nằm khi đang di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam đã bất ngờ quay đầu tại điểm mở ở dải phân cách cứng thuộc khu vực xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên.

Đáng nói, vị trí mà xe khách quay đầu đã có biển cấm quay đầu xe. Trước tình huống bất ngờ, các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1 ở hướng ngược lại đã phải giảm tốc độ, đánh lái sang bên đường để tránh xe khách.

May mắn là vụ việc không gây ra hậu quả đáng tiếc nào nhưng khiến cho người tham gia giao thông và hành khách trên xe được phen hú vía.

Quay đầu xe sai quy định có thể dẫn tới những vụ TNGT đau lòng.

Biển báo cấm quay đầu xe tại điểm mở ở dải phân cách cứng trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, được dựng ở vị trí thông thoáng, dễ quan sát. Cách vị trí mà tài xế quay đầu xe sai quy định chừng 300m, có một điểm mở với biển báo hiệu được phép quay đầu xe.

Tuy nhiên, thay vì di chuyển thêm một đoạn đường ngắn để đảm bảo an toàn giao thông, tài xế xe khách lại bất chấp nguy hiểm để quay đầu xe ở điểm cấm.

“Vị trí điểm mở ở dải phân cách cứng có diện tích nhỏ, tầm nhìn hạn chế, không đảm bảo cho việc quay đầu xe nên cơ quan quản lý đường bộ đã cắm biển cấm rồi mà không hiểu sao tài xế xe khách vẫn cố tình vi phạm. May mà lúc đó xe tôi chạy chậm nên kịp xử lý”, ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1975, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) cho hay.

Quay đầu xe ở nơi có biển cấm hay ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất... là những vi phạm không khó để bắt gặp.

Theo quy định tại Điều 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tại khu dân cư, các phương tiện chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe. Khi quay đầu xe, tài xế phải giảm tốc độ, bật đèn báo hiệu và tuân thủ các quy tắc để đảm bảo an toàn.

Lỗi quay đầu xe trái quy định sẽ bị xử phạt từ 400 nghìn đồng đến 12 triệu đồng tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm. Bên cạnh việc xử phạt hành chính, tài xế còn bị tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng tùy vào mức độ vi phạm.

Các phương tiện chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Trong 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông làm chết 127 người, 104 người bị thương.

Tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, số người chết và bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong số các vi phạm, việc quay đầu xe thiếu an toàn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông.

Thạch Quý