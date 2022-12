Mương thoát nước quá cao, một thôn ở Lộc Hà hễ mưa là ngập

Nhiều tháng nay, hệ thống mương thoát nước mới được lắp đặt trên tuyến đường Hồng - Hậu có đáy cao gần ngang mặt đường, khiến hàng chục hộ dân thuộc thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) sống trong cảnh hễ mưa là ngập.

Video: Tình trạng ngập lụt tại thôn Trung Sơn trong trận mưa sáng ngày 23/11

Hệ thống công trình cống thoát nước ngang và công trình thoát nước dọc trên tuyến đường từ xã Thạch Kênh (Thạch Hà) đến xã Hồng Lộc (Lộc Hà) là 2 trong những hạng mục chính của dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Thạch Kênh đến Hồng Lộc” được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2958/QĐ-UBND, ngày 8/9/2020. Hiện, công trình đang trong giai đoạn thi công, trong đó, tại một số địa điểm, hệ thống công trình thoát nước đã được lắp đặt.

Trên tuyến đường thuộc thôn Trung Sơn, khu vực từ Trường Mầm non Hồng Lộc đến Trường Tiểu học Hồng Lộc, hệ thống mương dọc đã lắp đặt có chiều dài khoảng 350m. Tuy nhiên, do thiết kế đáy mương thoát nước quá cao so với hệ thống mương tiêu úng từ trong khu dân cư nên không có tác dụng tiêu thoát nước.

Trong đợt mưa từ tối 22 đến ngày 23/11, khi mương mới lắp đặt nước chưa chảy tới nơi thì trong thôn, đường đã biến thành “sông”.

Nhiều khu vườn nhà dân, nước ngập gần nửa mét.

Nước vào nhà gây hư hỏng các thiết bị như máy móc phục vụ sản xuất, thóc lúa dự trữ... ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều người dân.

Anh Phạm Bá Tình (người dân thôn Trung Sơn, Hồng Lộc) cho biết: “Trước đây chưa bao giờ chúng tôi gặp phải tình trạng như vậy. Khu dân cư vốn dĩ nằm bên con đường sát cánh đồng, hệ thống thoát nước tốt nên dù mưa to, nước cũng được tiêu thoát kịp thời. Thế nhưng, từ khi thi công dự án, tình trạng trời vừa mưa cả thôn đã ngập như hiện nay khiến cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành có hướng xử lý, điều chỉnh kịp thời hệ thống mương, cống thoát nước trước khi xây dựng hoàn thành con đường".

Theo nhiều hộ dân ở đây phản ánh, tình trạng vừa mưa đã ngập diễn ra từ đầu năm 2022 đến nay là do đơn vị thi công đường Thạch Kênh - Hồng Lộc san lấp mặt bằng, thay thế hệ thống thoát nước cũ bằng hệ thống mương mới. Do đáy mương cao hơn hệ thống mương thoát nước từ khu dân cư chảy ra nên nước không thoát được.

Video: Người dân bày tỏ mong muốn khắc phục hệ thống mương thoát nước

Sau khi nắm bắt phản ánh của người dân thôn Trung Sơn, chúng tôi đã trực tiếp xuống cơ sở để khảo sát tình hình. Hiện, chúng tôi đã làm tờ trình kiến nghị gửi UBND huyện Lộc Hà, mong huyện sẽ có sự chỉ đạo kịp thời để nhà đầu tư điều chỉnh thiết kế công trình phù hợp với tình hình thực tế, tránh tình trạng ngập lụt như hiện nay. Ông Lê Viết Bình - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc

Nguyên Hoàng