Người nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh nói về quán bar The For You tại Thái Lan

Quán bar The For You nằm trên tầng 5 một tòa nhà ở Bangkok (Thái Lan) trước khi đóng cửa thường đón nhiều khách nước ngoài - chủ yếu đến từ Trung Quốc, do một trong các ông chủ của quán cũng là người Trung Quốc.

Quán bar The For You nằm trên tầng 5 tòa nhà ở địa chỉ 20/4 Mithuna, Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: GGM)

Tính đến hôm nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, một ca được chữa khỏi, xuất viện (bệnh nhân 146), 3 ca vẫn đang đang tiếp tục được điều trị, sức khỏe ổn định, không sốt, ho, khó thở (gồm bệnh nhân 210, 238 và 265).

Theo chia sẻ của 4 bệnh nhân, họ đều là nhân viên của một quán bar có tên The For You ở thủ đô Bangkok, Thái Lan và đều trở về nước sau khi quán đóng cửa do dịch Covid-19.

Vị trí quán bar The For You trên bản đồ. (Ảnh: GGM)

T.T.T – bệnh nhân 210 (quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho hay quán The For You trước khi đóng cửa thường đón nhiều khách nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc do một trong các ông chủ của quán cũng là người Trung Quốc.

“Quán mở cửa từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau do ở Thái Lan các hoạt động vui chơi giải trí thường sôi động nhất về đêm”, T.T.T nói.

T.T.T - Bệnh nhân 210 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. (Ảnh: NVCC)

Sau khi quán bar đóng cửa do dịch, T.T.T kể cùng P.T.H.T – bệnh nhân 238 (quê huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bắt một chuyến xe khách từ Bangkok về nước vào ngày 17/3. Cả hai nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vào ngày 18/3.

Ngày 19/3, hai người di chuyển về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình. Đến ngày 20/3, cả tiếp tục di chuyển về cách ly tại tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi về đến Hà Tĩnh, T.T.T được trung chuyển về khu cách ly tại khách sạn Trường Sinh ở huyện Can Lộc, trong khi P.T.H.T được đưa về khu cách ly tại huyện Hương Khê.

T.T.T sau đó được đưa tới khu cách ly tập trung tại trường Mầm non xã Mỹ Lộc. Cô được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Ngày 29/3, mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lại và được khẳng định kết quả.

Còn P.T.H.T, sau khi được đưa về khu cách ly tại huyện Hương Khê, cô tiếp tục được đưa tới khu cách ly tập trung tại trường Mầm non xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Cô được CDC Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc dương tính, xét nghiệm khẳng định tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sau đó.

Bệnh nhân 146 – N.T.H (quê Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, mình cũng là nhân viên của bar The For You, về nước bằng đường bộ, nhưng sau hai bệnh nhân 210 và 238 một ngày.

Bệnh nhân số 146 - N.T.H (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) làm thủ tục ra viện sau chiều 14/4, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Cụ thể, ngày 18/3, N.T.H bắt xe khách từ Bangkok, Thái Lan về Việt Nam. Đến ngày 19/3, ôtô chở N.T.H về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), vào khu cách ly Cổng B - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cách ly y tế theo quy định.

Sáng 24/3, N.T.H được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 265 – N.V.T (quê Thạch Hà, Hà Tĩnh) về nước muộn nhất trong bốn người. Cụ thể ngày 23/3, N.V.T từ Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình. Sau khi được di chuyển về cách ly tại Hà Tĩnh, N.T.T được bố trí cách ly tập trung tại điểm cách ly ở xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà.

Ngày 26/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả âm tính. Ngày 8/4 tiến hành xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ (mức thấp), nên được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm lần 3.

N.V.T - Bệnh nhân 265 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. (Ảnh: NVCC)

Ngày 10/4, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà cách ly, theo dõi. Sau khi sàng lọc cho kết quả nghi ngờ tại phòng xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngày 12/4, mẫu bệnh phẩm được chuyển sang phòng xét nghiệm của CDC Hà Tĩnh khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 210 cho biết, không khẳng định mình bị lây nhiễm Covid-19 trong quá trình làm việc tại quán bar The For You bởi quãng đường từ Thái Lan về Hà Tĩnh khá phức tạp, di chuyển nhiều ngày, đến nhiều địa điểm và gặp nhiều người lạ. Tuy nhiên, do có nhiều nhân viên trong quán bar đều bị nhiễm nên cũng khá hoang mang.

Còn theo bệnh nhân 238, sau khi thấy có nhiều người cùng làm việc tại The For You bị nhiễm Covid-19, các nhân viên của quán lập nên một nhóm chat, thường trò chuyện với nhau để hỏi han tình hình sức khỏe, dặn dò nhau thực hiện cách ly nghiêm túc.

“Bọn em lập danh sách của hơn 20 nhân viên quê Nghệ An, Hà Tĩnh cùng làm việc tại quán. Phần lớn các nhân viên trở về nước đều đã được cách ly, một số không liên lạc được nên không rõ tình hình thế nào”, P.T.H.T nói.

Bệnh nhân 265 cho hay: “Không chắc chắn mình bị lây nhiễm từ đâu nhưng cho rằng tỷ lệ cao hơn ở quán bar. Vì những người đi cùng chuyến xe từ Thái Lan về quê đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính”, N.V.T nói.

Về trường hợp của 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại Hà Tĩnh, bác sỹ Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông tin, theo điều tra dịch tễ, cả 4 bốn trường hợp này đều có liên quan đến quán bar The For You ở Bangkok, Thái Lan.

“Các trường hợp F1, F2 của 4 bệnh nhân đều được cách ly riêng biệt và theo dõi chặt chẽ. Các trường hợp có khai báo y tế cùng làm tại quán bar này cũng được bố trí cách ly riêng”, bác sỹ Tâm nói.

Đặng Phương