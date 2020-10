Nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh hư hỏng nặng sau mưa lũ

Từ các tuyến đường thôn, xã cho tới huyện lộ, tỉnh lộ và cả quốc lộ ở Hà Tĩnh đã bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Các đơn vị chức năng đang cố gắng khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

TP Hà Tĩnh huy động nhân lực thu dọn bớt đá ở các điểm bong tróc trên tuyến đường Quang Trung, đoạn qua xã Thạch Hạ.

Từ ngày 15 – 21/10, Hà Tĩnh có mưa to tới rất to, nhiều nơi có mưa đặc biệt to. Mưa lớn cực đoan đã gây ngập 118 xã, phường, ảnh hưởng tới cuộc sống của 42.456 hộ dân với 151.288 người của 11 địa phương.

Video: Một số tuyến đường ở TP Hà Tĩnh hư hỏng sau mưa lũ

Không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản của người dân, mưa lũ còn gây ngập úng nhiều tuyến đường từ thôn, xã, huyện lộ cho tới tỉnh lộ và cả quốc lộ. Ngay khi nước lũ rút, trên các tuyến đường xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng.

Mưa lớn cộng thêm các phương tiện qua lại khiến mặt đường bị phá vỡ kết cấu. Ảnh chụp trên quốc lộ 1 đoạn qua TX Hồng Lĩnh.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 Võ Trường Giang cho biết: Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến các tuyến đường do đơn vị quản lý như quốc lộ 1, 12C, 8, đường Hồ Chí Minh xuất hiện hàng trăm điểm bong tróc bề mặt với diện tích hàng nghìn m2.

Các công nhân khắc phục mặt đường bị hư hỏng sau mưa lũ.

“Đường bị ngâm nước lâu, dòng nước chảy xiết cộng thêm việc xe cộ vẫn cố gắng di chuyển qua lại dẫn tới mặt đường bị phá vỡ kết cấu, gây ra các điểm hư hỏng cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông” - ông Võ Trường Giang lý giải nguyên nhân.

Sau khi nước lũ rút dần, đơn vị này đã cho công nhân vá dập bằng các vật liệu phù hợp như bột đá, bê tông nhựa nguội. Sau khi trời nắng ráo sẽ xử lý bằng bê tông nhựa nóng.

Ngập nước lâu ngày đã khiến tuyến đường Quang Trung, nối huyện Lộc Hà với TP Hà Tĩnh bị “tàn phá” nặng nề.

Ngập nước lâu ngày cũng khiến các tuyến đường chính ở các địa phương như Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà... bị “tàn phá” nặng nề.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế - Hạ tầng TP Hà Tĩnh, đợt mưa lũ vừa qua khiến 14 tuyến đường trên địa bàn bị ảnh hưởng. Trong số này, nặng nhất là tuyến đường Quang Trung, nối huyện Lộc Hà với TP Hà Tĩnh.

Các điểm hư hỏng luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Đợt mưa lũ vừa qua, nhiều đoạn trên tuyến đường này bị ngập sâu, có nơi lên tới 1m, phương tiện gần như không thể lưu thông. Sau khi nước rút, mặt đường Quang Trung bị bong tróc nặng, xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà, đặc biệt là đoạn từ ngã tư Nam cầu Cày đến cổng UBND xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Tuyến Nam cầu Cày – Thạch Đồng cũng là một trong những tuyến đường huyết mạch ở TP Hà Tĩnh nhưng thời gian qua đã xuống cấp và nay lại chịu thêm ảnh hưởng từ mưa lũ nên tình trạng hư hỏng càng thêm nghiêm trọng.

Tuyến đường qua thôn Vinh Thái, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên bong tróc sau đợt mưa lũ kéo dài

Cũng như TP Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường ở Cẩm Xuyên bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 5 xã của huyện này đang bị ngập lụt nên chưa thể kiểm tra, thống kê hết.

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Xuyên Trần Ngọc Quang cho biết: Trong số các tuyến hư hỏng có tuyến đường ĐH132 đoạn Cẩm Hưng - Cẩm Thịnh, tuyến ĐH127 đoạn Cẩm Thịnh - Cẩm Phúc, tuyến đường quốc phòng đoạn qua xã Cẩm Lĩnh bị sạt lở, đất đá tràn xuống chắn ngang mặt đường, tới nay vẫn chưa thể thông được.

Tại các điểm hư hỏng, đá trồi lên cả mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện.

Với các huyện miền núi như Vũ Quang, Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê thì hư hỏng đường do mưa lũ lại càng nghiêm trọng hơn. Tại những địa phương này, không chỉ bong tróc mặt đường mà nước lũ còn gây sạt lở, trồi lún.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở tuyến đường ở xã Đức Lạng, Đức Thọ.

Tại huyện Kỳ Anh, trên Km 52 tuyến quốc lộ 12C (đoạn tiếp giáp với tỉnh Quảng Bình) xảy ra tình trạng sạt lở mái taluy dương khiến các phương tiện giao thông không lưu thông được.

Video: Đường ở Vũ Quang bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ

Tuyến đường liên huyện Sơn Long - Chợ Bộng, đoạn qua thôn 1 Bồng Giang (xã Đức Giang - Vũ Quang) bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Ảnh Văn Chung

Mưa lũ diễn biến phức tạp cũng khiến các tuyến ĐT 551 và ĐT 554 đoạn Km 17+00 - Km 17+350 (xã Kỳ Phong), Km 25+500 (xã Kỳ Trung) sạt lở mái taluy dương, khối lượng ước tính khoảng 1.100 m3, tại Km 95+900 (xã Kỳ Thượng) bị trôi đường dài 12m.

Việc bão số 8 hướng thẳng vào miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh sẽ khiến các điểm sạt lở trên các tuyến đường thêm phần nguy hiểm. Ảnh chụp tại tuyến ĐT 554 đoạn Km 17+00 - Km 17+350 xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh.

Ở huyện Vũ Quang, tuyến đường liên huyện Sơn Long - Chợ Bộng đoạn qua thôn 1 Bồng Giang, xã Đức Giang đang thi công cũng bị nước lũ làm sạt lở nghiêm trọng, không thể lưu thông. Tại xã Hương Minh, nhiều tuyến đường cũng bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và cuộc sống của người dân.

Tuyến đường Phúc Trạch - Hương Liên nối các xã vùng sâu như Hương Lâm, Hương Liên với trung tâm thị trấn Hương Khê liên tục bị sạt mái taluy trong các trận mưa bão.

Theo ông Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông Vân tải, đến thời điểm hiện tại, với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, các điểm xảy ra sự cố cơ bản đã được thông xe, còn các điểm hư hỏng, bong tróc mặt đường cũng đang được tích cực sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Thời gian tới đây, tình hình thời tiết ở Hà Tĩnh vẫn diễn biến rất phức tạp mà trước mắt là cơn bão số 8 đang di chuyển hướng thẳng vào miền Trung. Việc nhanh chóng khắc phục, sửa chữa các tuyến đường không chỉ đảm bảo an toàn lưu thông, mà còn góp phần quan trọng trong việc cứu nạn cứu hộ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Văn Đức