“Nín thở” khi đi qua cầu Nờ

Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, cầu Nờ (thôn Trung Tiến, xã Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông cảm thấy bất an mỗi lần đi qua.

Cầu Nờ rộng 4m, dài hơn 20m nằm trên tuyến giao thông Sơn Lễ - Sơn Tiến (Hương Sơn) - Nam Đàn (Nghệ An) - nơi thường xuyên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông. Cầu có vị trí cách trụ sở UBND xã Sơn Tiến khoảng 300m về phía Nam, được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2002.

Theo người dân địa phương, cầu Nờ được xây dựng khá thô sơ, 4 trụ cầu đều được xây bằng đá hộc (không có bê tông cốt thép) trong khi đó lưu lượng dòng chảy dưới chân cầu khá mạnh khiến 2 mố đầu cầu và 2 chân trụ ở giữa cầu đều bị bào mòn, xuống cấp nghiêm trọng.

Sau nhiều năm sử dụng, do không được duy tu bảo dưỡng nên mặt cầu nhiều đoạn bị sụt lún; lan can hoen rỉ, sứt gãy nhiều đoạn khiến người tham gia giao thông cảm thấy bất an khi qua lại.

Theo bà Phan Thị Hoàn (62 tuổi, hộ kinh doanh tạp hoá phía Nam cầu Nờ), lưu lượng các phương tiện qua lại cầu Nờ khá đông. Với những người dân địa phương, việc qua lại cầu thường rất dè dặt, đi chậm vì luôn sợ cầu có sự cố.

Cầu Nờ được thiết kế chịu tải trọng 10 tấn nhưng đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, đặc biệt là các trụ chính của cầu bị mòn vẹt, khả năng chịu tải kém. Vì thế, chính quyền địa phương phải cắm biển cảnh báo 2 bên cầu, cấm ô tô trên 5 tấn qua cầu vì sợ gãy cầu.

Tại nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, HĐND tỉnh, bà con nhân dân đã đề cập đến việc xây lại cầu mới để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại cầu Nờ. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng lên UBND huyện Hương Sơn nhưng vẫn chưa được xem xét. Ông Phan Xuân Long Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến

Nơm nớp lo khi qua cầu Ngâm Cầu Ngâm nằm trên tuyến đường độc đạo từ thôn Cao Thắng (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ra cánh đồng, phục vụ 205 hộ dân đi lại, sản xuất. Cây cầu bê tông này vốn tạm bợ, nay bị xuống cấp nghiêm trọng.

Biết cầu “rệu rã” vẫn buộc phải... đi qua! Cầu Bà Nậm nằm trên tuyến đường nối xã Sơn Lễ với xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng ngày ngày, bà con vẫn phải chấp nhận nguy hiểm đi qua...

Hoài Nam