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Bỉ vs Senegal: Màn lội ngược dòng không tưởng

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Rạng sáng 2/7, Bỉ bị dẫn 2-0 đến phút 85 nhưng vẫn dẫn ngược Senegal 3-2 bằng 3 bàn thắng ở phút 86, 89 và 120+5.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Senegal nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra hàng loạt cơ hội. Sau tình huống Ismaila Sarr bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 13, Habib Diarra đã chớp thời cơ sau cú sút dội cột để đá bồi, đưa "Sư tử Teranga" vượt lên dẫn trước.

Phải đến phút cuối cùng của hiệp một, Bỉ mới có một cơ hội rõ nét. Pha cứa lòng từ ngoài vùng cấm của số 5, Maxim De Cuyper, buộc thủ môn bên phía Senegal phải trổ hết tài nghệ.

Bỉ gặp nhiều khó khăn trước Senegal.
Bỉ gặp nhiều khó khăn trước Senegal.

Chứng kiến học trò chơi bế tắc, HLV Rudi Garcia phải tung Romelu Lukaku vào sân ngay đầu hiệp hai. Khi chân sút sinh năm 1993 còn chưa kịp để lại dấu ấn, Bỉ đã nhận bàn thua thứ 2 ở phút 51. Moussa Niakhate chuyền điểm rơi để Ismaila Sarr thoát xuống, tì đè loại Arthur Theate rồi tung cú sút quyết đoán, không cho Thibaut Courtois cơ hội cản phá.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, người hâm mộ Bỉ gần như buông xuôi, nhất là khi HLV Garcia đã rút cả Kevin De Bruyne và Jeremy Doku khỏi sân. Tuy nhiên, ở phút 86, Lukaku đã kịp thắp lại hy vọng cho đại diện châu Âu bằng pha đá nối chuẩn xác từ đường kiến tạo bên cánh phải của Thomas Meunier. Tiếp đà hưng phấn, Bỉ gia tăng sức ép và có bàn gỡ hòa ở phút 89. Youri Tielemans tận dụng pha băng ra lỗi của thủ môn để khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Bỉ vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối trận.
Bỉ vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối trận.

Kịch tính được đẩy lên ở phút 120 của hiệp phụ. Trọng tài chính dừng trận đấu để xem lại video pha vào bóng của tiền vệ Lamine Camara với Tielemans trong vùng cấm. Ông Said Martinez xác định đã có lỗi của số 8 bên phía Senegal, đồng nghĩa với quả phạt đền cho Bỉ. Từ cự ly 11 m, Tielemans tung cú đá lạnh lùng vào góc cao, mang về bàn thắng thứ 3 cho Bỉ khi trận đấu bước sang phút 120+5.

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#Bỉ #Senegal #bóng đá #lội ngược dòng #World Cup #đội tuyển

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