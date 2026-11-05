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Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai 10 ngày tới

P.V
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(Baohatinh.vn) - Các địa phương, đơn vị chức năng của Hà Tĩnh cần thông báo tình hình thời tiết, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn.

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Chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần chủ động nắm bắt thời tiết để có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Theo dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng từ ngày 8/11 đến ngày 9/11/2026, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ.

Từ đêm 8/11 đến ngày 12/11/2026, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - ­9.

Từ ngày 9/11 đến ngày 12/11/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với không khí lạnh, rét; chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.

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Tags:

#thiên tai 10 ngày tới #không khí lạnh #trời chuyển lạnh #gió mùa đông bắc

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