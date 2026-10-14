Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung kỳ họp; chuẩn bị chu đáo các nội dung thảo luận, góp ý bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của Hà Tĩnh.

bqbht_br_toann-canh.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

bqbht_br_a623a8582.jpg
Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 17/10/2026, dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 - 14/11/2026, đợt 2 từ ngày 20/11 - 21/11/2026. Tại Kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Trong đó, có nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa…

Quốc hội cũng xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công; xem xét các báo cáo về ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác giám sát; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị góp ý xây dựng đối với 21 luật; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan lấy ý kiến bằng văn bản 24 dự án luật, nghị quyết. Cùng đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành rà soát những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và xây dựng báo cáo tổng hợp góp ý các dự án luật để các ĐBQH nghiên cứu, tham gia thảo luận, góp ý tại kỳ họp.

bh.png
Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu một số nội dung tại cuộc họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh, trong đó có 1 cuộc tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến tại cụm xã Tiên Điền. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp 40 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 23 ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương và 17 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

bqbht_br_a623a8636.jpg
Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu một số nội dung tại cuộc họp.

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tăng cường công tác giám sát, khảo sát; phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu các báo cáo, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, triển khai các dự án lớn và những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổng hợp các nội dung cần kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ tại kỳ họp. Cùng đó, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, điều kiện bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

bqbht_br_bt.png
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận cuộc họp.

Để chuẩn bị tốt các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung kỳ họp; chuẩn bị chu đáo các nội dung thảo luận, góp ý đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy đối với những vấn đề lớn, quan trọng, có tác động đến sự phát triển của địa phương; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng ĐBQH trong việc theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, thông tin kịp thời kết quả đến Nhân dân.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH. Tập trung rà soát các dự án luật, dự thảo nghị quyết, làm rõ những quy định còn bất cập, chồng chéo, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp. Đồng thời, khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, thời hạn hoàn thành, kịp thời báo cáo kết quả giải quyết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tổng hợp đầy đủ, khách quan ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết, thông tin công khai kết quả để cử tri biết.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình, nội dung kỳ họp và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trước, trong và sau kỳ họp; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tin liên quan

Tags:

#quốc hội #Kỳ họp #đoàn ĐBQH #luật #tỉnh ủy #cử tri #pháp luật

Chủ đề Họp Quốc hội

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Trong tiếp công dân ở Hà Tĩnh, việc chủ động nắm bắt tâm tư, đối thoại và giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, giảm áp lực cho cấp tỉnh.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2027–2031, bảo đảm sát thực tế, đồng bộ với yêu cầu tổ chức nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...
Cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất

Cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất

Ngày 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ thăm các công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt - Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ thăm các công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt - Lào

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia đoàn công tác Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu, đã đến thăm một số công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào tại Thủ đô Vientiane.
Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Mô hình “Ngày thứ 7 vì dân phục vụ” và “Ngày thứ 5 không giấy hẹn” được triển khai ở Đồng Lộc hướng đến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!