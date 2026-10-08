Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục chương trình lấy ý kiến các dự án luật phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 8/10, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị góp ý vào 4 dự án luật liên quan. Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý các nội dung của 4 dự án luật gồm: Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và Luật Luật sư (sửa đổi).

Các ý kiến góp ý tập trung vào những nội dung còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và thực tiễn đời sống. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, bảo đảm khi được ban hành tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Kiều Oanh tham gia góp ý tại hội nghị.

Đối với dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, các ý kiến tập trung vào việc tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản theo hướng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; nâng cao năng lực phản ứng chính sách, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Riêng các văn bản quy định về thí điểm chính sách, cần làm rõ nội hàm, biện pháp quản trị rủi ro, điều kiện, trình tự thực hiện, việc điều chỉnh, gia hạn và kết thúc thí điểm; đồng thời quy định cụ thể trường hợp, điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản.

Đối với dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng thống nhất, tạo thuận lợi cho công tác giải quyết nuôi con nuôi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; làm rõ hơn điều kiện, tiêu chuẩn đối với người nhận nuôi và điều kiện đối với người được nhận làm con nuôi.

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm (Viện KSND tỉnh) Nguyễn Thị Tâm góp ý các dự án luật.

Về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), các ý kiến đề xuất nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ đấu giá viên và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; quy định rõ trình tự, cách thức bốc thăm và xác định người trúng đấu giá, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Đối với dự án Luật Luật sư (sửa đổi), các đại biểu đề nghị nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ luật sư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề, góp phần xây dựng thị trường dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, minh bạch. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung thành viên là đại diện các cơ quan có liên quan vào hội đồng tuyển chọn luật sư, bảo đảm cơ cấu phù hợp, nâng cao chất lượng, tính khách quan trong công tác tuyển chọn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia nhấn mạnh, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị để tham gia góp ý tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, góp phần bảo đảm các dự án luật sát thực tiễn, có tính khả thi.