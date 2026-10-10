Chuẩn bị chu đáo các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hội nghị BTV Đảng ủy Quốc hội với BTV Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026 và bế mạc vào ngày 20/11/2026. Kỳ họp chia thành 2 đợt: đợt 1 từ 17/10 - 13/11/2026 và đợt 2 từ 19/11 - 20/11/2026. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, tập trung vào công tác lập pháp; xem xét, thông qua 45 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật. Quốc hội cũng sẽ quyết định các vấn đề về KT-XH, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; đồng thời xem xét các nội dung đảm bảo phù hợp với chủ trương, định hướng được xác định trong văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các văn kiện khác của Đảng.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tập trung nghiên cứu tài liệu, rà soát những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, nhất là nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Trong 2 ngày 5 và 6/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khảo sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai; cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương và cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, tập trung khảo sát quy trình sản xuất, từ kiểm soát nguồn nước đầu vào, lọc, khử khuẩn, chiết rót đến vệ sinh chai, bình, khu vực sản xuất và bảo quản sản phẩm nước uống đóng chai; tìm hiểu việc truy xuất nguồn gốc, kiểm soát hạn sử dụng hàng hóa hoặc không bảo đảm chất lượng; quy trình tiếp nhận phản ánh và thu hồi sản phẩm khi phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Hữu Duẩn - Chủ hộ kinh doanh T&D Thành Duẩn (xã Toàn Lưu) chia sẻ: "Trong chuyến khảo sát, Đoàn đã tìm hiểu rất kỹ việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu, phụ gia; điều kiện sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản; công tác kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở về những khó khăn, vướng mắc trong chấp hành quy định về an toàn thực phẩm để tiếp thu, tổng hợp và báo cáo các cơ quan hữu quan".

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đánh giá sát hơn thực tiễn thi hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; nhận diện những quy định còn khó thực hiện hoặc chưa phù hợp, từ đó tổng hợp, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và góp ý dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và điều kiện thực tế của các cơ sở sản xuất.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến nội dung này, mới đây, vào chiều 9/10, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng một số dự án luật trong lĩnh vực y tế. Góp ý vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), bà Trần Thị Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho hay: "Tôi cho rằng, cơ quan soạn thảo cần quy định rõ hơn nguyên tắc áp dụng, bảo đảm phân định rõ phạm vi điều chỉnh và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, liên quan tới cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần quy định rõ các nhóm cơ sở phải có giấy chứng nhận và nguyên tắc xác định trường hợp được miễn nhằm bảo đảm tính minh bạch, ổn định và đáp ứng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm".

Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng một số dự án luật trong lĩnh vực y tế vào chiều 9/10.

Ngoài các dự án luật trong lĩnh vực y tế, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự; tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Trong bối cảnh nền kinh tế số và xã hội số đang phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng hành lang pháp lý về định danh điện tử và an ninh dữ liệu đóng vai trò then chốt. Đại tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho hay: "Dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, giải quyết những bất cập thực tiễn và tạo nền tảng phục vụ quản lý nhà nước cũng như nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng. Bên cạnh việc khắc phục những "khoảng trống" pháp lý, dự án luật cần kiểm soát chặt hơn phạm vi định danh; làm rõ phạm vi và căn cứ áp dụng mức phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực định danh, xác thực điện tử, nhất là những hành vi đồng thời liên quan đến dữ liệu, giao dịch điện tử, an ninh mạng hoặc trí tuệ nhân tạo".

Trong bối cảnh nền kinh tế số và xã hội số đang phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng một hành lang pháp lý về định danh điện tử và an ninh dữ liệu đóng vai trò then chốt.

Ngoài việc chú trọng tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự án luật nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội, trong thời gian từ ngày 26/9-30/9, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương. Tại các hội nghị, đại biểu của Đoàn đã thông tin về chương trình nghị sự Kỳ họp thứ 2 và báo cáo hoạt động từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay; đồng thời, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống.

Ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hà cho biết: "Tôi kiến nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, rà soát, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết về tổ chức, hoạt động và phân định rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế phân bổ biên chế, định biên cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; xem xét điều chỉnh, tăng chỉ tiêu biên chế công chức chuyên môn cho cấp xã. Tôi tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà tới diễn đàn Quốc hội".

Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tập trung cao cho công tác chuẩn bị kỳ họp.

Đặc biệt, dự kiến, vào trung tuần tháng 10, Thường trực Tỉnh uỷ sẽ làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng một số sở, ngành liên quan để nghe, cho ý kiến việc chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Tại cuộc làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; các hoạt động chuẩn bị tham gia kỳ họp (công tác xây dựng pháp luật; công tác dân nguyện; công tác giám sát, khảo sát và tham gia các hoạt động khác; công tác phối hợp và bảo đảm điều kiện phục vụ kỳ họp); đồng thời, đưa ra kiến nghị, đề xuất.

Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức hội nghị góp ý xây dựng đối với 21 luật; phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan lấy ý kiến bằng văn bản 24 dự án luật, nghị quyết còn lại để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, tham gia đầy đủ các phiên tiếp công dân; từ đó, chủ động rà soát những vấn đề nổi lên từ thực tiễn để chuẩn bị nội dung tham gia thảo luận, chất vấn và kiến nghị tại kỳ họp. Đặc biệt, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu báo cáo, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công; tham gia thảo luận đối với các báo cáo trình kỳ họp; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, điều kiện phục vụ tốt hoạt động của Đoàn và các đại biểu tham dự, góp phần đảm bảo kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp".