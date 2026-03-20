Có một hương vị khác từ quán bánh mướt nhỏ

Quán nhỏ của vợ chồng ông Hoàng Văn Hùng và bà Phan Thị Tịnh (cùng SN 1961) chỉ rộng chừng vài chục mét vuông, với dăm bộ bàn gỗ cũ kỹ. Khách quen chủ yếu là người lao động, học sinh và những người dân quanh vùng.

Nhiều người tìm đến đây không chỉ để ăn một bữa sáng giản dị mà còn để “thưởng thức” một thứ hương vị khác - hương vị của sự gắn bó, yêu thương và năng lượng tích cực được phát ra từ những tiếng cười, những câu chuyện vui đầu ngày của vợ chồng người chủ quán.

Đôi vợ chồng U70 vẫn giữ được ngọn lửa hạnh phúc nhờ tình yêu thương và sự sẻ chia.

Tay thoăn thoắt cuốn bánh, rán ram, chan nước chấm phục vụ khách, ông bà vẫn trò chuyện với nhau bằng những lời lẽ nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là dù đã ở tuổi U70, họ vẫn gọi nhau bằng những tiếng “anh - em”, “bạn - mình” đầy thân thương.

“Em ơi, cho khách hai suất nhé!”, “Anh mang ra cho khách giúp em với!” - những câu nói nhẹ nhàng được cất lên tự nhiên, như một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống của ông bà. Khách quen ở đây hình như ai cũng hiểu, đằng sau những câu nói bình dị ấy là cả một hành trình dài của tình yêu và sự sẻ chia.

Những thực khách quen thuộc hàng chục năm nay của quán bánh mướt nhỏ.

Ông bà vốn cùng quê ở thôn Hội Tiến, xã Đan Hải (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân cũ). Thuở nhỏ học chung lớp, ông là lớp trưởng, bà là lớp phó văn nghệ. Tình bạn trong sáng của học trò dần lớn lên theo năm tháng.

Bà Tịnh kể lại vẫn còn nguyên nét cười: “Ngày bé, tôi xin ông ấy một quả quýt, ông ấy bảo nếu mình cho thì sau này bạn phải lấy mình. Khi đó chỉ nghĩ là nói đùa. Ai ngờ…”.

Rồi thời gian trôi. Năm 1979, họ nên vợ nên chồng. Ông đi biển đánh bắt xa bờ, bà buôn bán, tảo tần sớm hôm. Năm 2005, ông bà chuyển vào thị xã Hà Tĩnh (nay là phường Thành Sen) sinh sống. Quán bánh mướt nhỏ ra đời, gắn bó với họ từ những ngày khó khăn đó và cũng là nơi nuôi lớn con cái trưởng thành.

"Cơm sôi nhỏ lửa, chẳng đời nào khê" là bí quyết giữ hòa khí trong gia đình của bà Tịnh.

Những năm tháng mưu sinh vất vả, nuôi 4 người con ăn học (1 trai, 3 gái), không ít lần tưởng chừng kiệt sức, nhưng điều đặc biệt là, trong suốt ngần ấy năm, họ hiếm khi to tiếng với nhau. Dù giận nhau đến mấy cũng một tiếng "em - mình".

“Ông ấy hiền lành, yêu vợ thương con nên khi tôi nóng nảy thì ông nhịn, và ngược lại, ông ấy bực thì tôi lùi. Cơm sôi nhỏ lửa, chẳng đời nào khê!” - bà Tịnh cười hiền khi nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc.

Các con của ông bà lớn lên từ sự tảo tần và trưởng thành từ tình yêu thương của bố mẹ. Cả 4 người con đều thành đạt, có gia đình riêng hạnh phúc và sinh sống ở các thành phố lớn. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua, nhưng đến năm 2020, biến cố ập đến.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông Hùng bị thương nặng tưởng chừng không qua khỏi, trí nhớ gần như mất hoàn toàn. Người đàn ông từng yêu thương, gắn bó cả đời bỗng không còn nhận ra vợ mình. Đó có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời bà Tịnh.

Sau biến cố lớn của cuộc đời, ông Hùng đã bình phục và hàng ngày phụ giúp vợ gắn bó cùng quán nhỏ.

Suốt nửa năm trời trong bệnh viện, rồi những tháng ngày sau đó, bà ở bên ông không rời. Từ những việc nhỏ như tập vận động, ăn uống, đến việc kiên nhẫn nhắc lại từng câu chuyện cũ, gợi lại từng kỷ niệm xưa, bà làm tất cả bằng một niềm tin rồi ông sẽ nhớ lại. Có lúc tưởng chừng vô vọng nhưng bà không cho phép mình bỏ cuộc.

Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Sức khỏe ông dần bình phục, trí nhớ được phục hồi một cách ngoạn mục. Sau biến cố ấy, dường như tình cảm của ông bà càng sâu đậm hơn xưa. Giờ đây, mỗi ngày, ông vẫn dậy từ 4 giờ sáng, tất bật chuẩn bị cho buổi hàng mới nhưng vẫn không quên pha sẵn cho bà cốc nước ấm đặt đầu giường - một thói quen ông đã giữ suốt hàng chục năm nay.

Ông Tịnh chia sẻ: “Một chút quan tâm, sẻ chia với vợ không phải việc gì to tát, nhưng làm đều đặn, lâu dài thì tự nhiên thành nếp. Mà chính những điều nhỏ ấy lại giữ được tình cảm, giữ được hạnh phúc gia đình”.

Mỗi sáng nơi quán nhỏ vẫn râm ran câu chuyện của vợ chồng chủ quán và những người khách quen.

Quán bánh mướt lại đỏ lửa mỗi ngày. Khách quen ghé, vẫn gọi món và chuyện trò với chủ quán quên cả giờ đi làm. Các con của ông bà mong muốn bố mẹ nghỉ ngơi tuổi già nhưng ông bà vẫn chọn tiếp tục bán hàng. Không chỉ vì mưu sinh mà còn vì niềm vui được gặp gỡ, hỏi han khách quen những câu chuyện thường ngày và cảm nhận cuộc sống trôi đi một cách bình yên, nhẹ nhàng.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh - một khách quen của quán chia sẻ: “Tôi ăn ở đây hơn chục năm rồi. Món ăn thì đơn giản thôi nhưng điều khiến tôi gắn bó là tình cảm của ông bà dành cho nhau. Nhìn cách họ yêu thương, quan tâm nhau và sống chan hòa với những người xung quanh, tự nhiên mình cũng thấy ấm lòng, thấy tin hơn vào hạnh phúc”.

Hạnh phúc của "đôi bạn già" thật giản dị mà ấm áp.

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều cặp vợ chồng trẻ dễ rơi vào những mâu thuẫn, rạn nứt vì thiếu sự lắng nghe và sẻ chia thì câu chuyện của ông Hùng, bà Tịnh lại nhắc ta rằng, hạnh phúc không phải là điều gì lớn lao mà đôi khi chỉ là những quan tâm nhỏ mỗi ngày, là sự nhường nhịn đúng lúc, là kiên trì ở bên nhau lúc bão giông.

Có lẽ vì thế mà quán bánh mướt nhỏ ấy vẫn có người ghé qua mỗi ngày. Người ta đến ăn sáng, rồi nhiều khi ngồi lại lâu hơn một chút để nhìn hai con người đã đi qua bao năm tháng cuộc đời vẫn còn nhẹ nhàng gọi nhau một tiếng “mình - em”. Để rồi, người ta nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ cần giản đơn như thế.