Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Vị thuốc quý từ lá sen

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ngoài hạt sen, tâm sen, ngó sen…, lá sen là một trong những vị thuốc quý để phòng ngừa và chữa trị các chứng bệnh do nắng nóng gây nên, đã được sử dụng làm thuốc từ lâu đời.

1. Tác dụng của lá sen

Theo Đông y, lá sen có tính mát, vị cay, lợi vào 3 kinh can, tỳ, vị; có tác dụng thanh giải trừ nắng nóng, chủ trị thử thấp tiết tả (tiêu chảy), huyễn vựng (chóng mặt hoa mắt), phù thũng, thổ huyết, nục huyết (chảy máu cam), băng lậu, tiện huyết, sản hậu huyết vựng (choáng váng sau sinh)...

Kinh nghiệm dân gian dùng lá sen để giải nhiệt, phòng trị cảm nắng, say nắng, giúp sức cho tỳ vị, trị đau bụng tiêu chảy do nóng ẩm ngày hè. Lá sen đã thiêu tồn tính, dùng để chữa các chứng xuất huyết.

Kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy, trên lâm sàng hiện nay, lá sen còn được sử dụng để phòng ngừa và chữa chứng béo phì, phòng trị cao huyết áp, cao mỡ máu, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành tim và viêm túi mật. Những người cao tuổi cơ thể đã suy yếu, động mạch não đã bị xơ cứng, hoặc từng bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não, nên thường xuyên sử dụng lá sen.

Lá sen - dược liệu phòng ngừa và chữa trị các chứng bệnh do nắng nóng.

2. Các bài thuốc từ lá sen

1. Thang giải nhiệt: Lá sen khô 30g, hãm với nước sôi trong bình kín, uống thay trà, liên tục 2-3 tháng.

2. Thang phòng cảm nắng: Lá sen khô 10g, kim ngân hoa 6g, sắc nước uống thay trà trong ngày.

3. Thang tiêu thực, giảm béo: Lá sen khô 20g, sơn tra 15g, hãm nước sôi, uống thay trà trong ngày.

4. Thang thanh phế, mát phổi, giảm đau đầu: Lá sen 10g, kim ngân hoa 6g, tây qua (vỏ xanh dưa hấu) 6g, ty qua bì (vỏ trái mướp) 6g, lá tre 6g; cho vào nồi, đổ ngập nước, sắc còn 2 bát; chia 2 lần uống trong ngày.

5. Thang ích khí bổ huyết, sinh tân dịch: Lá sen 20g, hồng táo 5g; sắc nước uống thay trà.

6. Thang hạ áp, cải thiện giấc ngủ: Lá sen 10g, tuyền phúc hoa 10g, thạch quyết minh 10g, đảng sâm 6g, thiên ma 6g, trần bì 6g, cho vào nồi, đổ ngập nước, sắc còn 2 bát; chia 2 lần uống trong ngày.

7. Thang bổ tỳ, tiêu ứ, giảm mệt mỏi: Lá sen tươi 1 tàu, gạo tẻ 60g; gạo vo sạch, nấu cháo theo cách thông thường; lá sen rửa sạch, khi cháo sắp chín lấy lá sen úp lên trên mặt cháo; tiếp tục nấu nhỏ lửa một lúc, đến khi thấy cháo có màu lục nhạt là được; thêm chút đường phèn, chia ra ăn trong ngày.

Tin liên quan

Tags:

#lá sen #cách dùng lá sen #bài thuốc hay

