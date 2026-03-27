Dứa có vị chua ngọt, tính bình (không nóng không lạnh, không thiên về hàn hay về nhiệt); vào 2 kinh Phế và Đại tràng; có tác dụng thanh nhiệt, giải thử (chống nắng nóng), chỉ khát (giải khát), tiêu thực (tiêu thức ăn), khai vị, lợi niệu, chỉ tả (cầm ỉa chảy), nhuận tràng; có thể sử dụng để chống nắng nóng, chữa ăn uống khó tiêu, viêm phế quản, viêm thận, chán ăn...

1. Bài thuốc chữa bệnh từ cây dứa

1. Giải nhiệt, trừ khát, chống nắng: Dứa 1 quả, gọt bỏ vỏ, ép lấy nước, thêm nước lạnh đã đun sôi vào uống; hoặc ướp lạnh rồi uống càng ngon.

2. Sốt nóng: Nõn dứa (dứa non) 100g giã nát, thêm nước, lọc lấy nước cốt hoặc sắc uống.

3. Mùa hè bị cảm nắng, thổ tả, tiêu chảy: Lá hoặc rễ dứa 60g, sắc nước uống.

4. Tiểu tiện không thông, sỏi niệu quản: Rễ cây dứa 60g, sắc với nước uống.

5. Hỗ trợ trị liệu viêm thận: Thịt quả dứa 60g, rễ cỏ tranh tươi 30g; sắc với nước uống, ngày 2 lần.

6. Viêm khí quản: Thịt quả dứa 120g, rễ cỏ tranh tươi 50g, mật ong 30g; sắc với nước, chia thành 2 lần uống trong ngày.

7. Cao huyết áp: Dứa tươi ăn hàng ngày, hoặc uống nước ép dứa, ăn dứa hộp.

Trái dứa không hàn cũng không nhiệt, ngoài ra lá dứa, rễ dứa cũng là vị thuốc chữa bệnh.

8. Tiêu hóa kém, chán ăn: Dứa đã gọt vỏ, ép lấy nước, uống mỗi lần 100ml; hoặc sau mỗi bữa ăn tráng miệng vài miếng dứa.

9. Chữa sỏi thận: Lấy một quả dứa chín, rửa sạch, để nguyên cả vỏ, khoét ở cuống quả một lỗ nhỏ bằng cỡ ngón tay, lấy phèn chua (khoảng 6g) giã nhỏ nhét vào lỗ ấy, dùng miếng dứa vừa khoét ra là "nắp" đậy lại. Đem quả dứa nướng trên bếp hoặc cho vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu cho cháy xém vỏ, dứa chín mềm, để nguội rồi ép lấy nước uống, bỏ bã.

2. Ai không nên ăn dứa?

Dứa là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tuy nhiên các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong dứa có 3 chất có thể gây dị ứng:

- Dứa chứa một chất glucoside có tác dụng kích thích mạnh đối với niêm mạc ở miệng và thực quản; khi ăn quá nhiều dứa, ta thường cảm thấy miệng lưỡi và cổ họng tê rát, ngứa ngáy.

- Bên cạnh đó, trong dứa còn có một loại men thủy phân protit có tên là bromelin. Một số người có thể bị dị ứng với thứ men này. Sau khi ăn dứa từ 15 - 60 phút hoặc lâu hơn, bỗng nhiên bụng đau quặn từng cơn, nhức đau, lợm giọng, buồn nôn, nổi mề đay, da ửng đỏ, ngứa da, chân tay và môi tê dại...

- Ngoài ra, dứa chứa chất serotonin (hydroxytryptamine) là một chất hữu cơ có tác dụng gây co thắt huyết quản mạnh, làm huyết áp tăng cao. Vì vậy, ăn nhiều dứa có thể làm huyết áp tăng cao, đau đầu, chóng mặt...

Do đó, người có cơ địa dị ứng hoặc ngay cả những người không có cơ địa dị ứng, nếu sử dụng không đúng cách, có thể dẫn đến những phản ứng có hại đối với sức khỏe. Để tránh dị ứng và những phản ứng có hại khác, những người bị tăng huyết áp, viêm loét dạ dày, thừa dịch vị, hạn chế ăn dứa; người có cơ địa dị ứng, tốt nhất không ăn dứa.