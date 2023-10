“Điểm danh” 10 công ty nộp thuế lớn nhất Hà Tĩnh

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, Hà Tĩnh có 10 doanh nghiệp đóng nộp hơn 1.558 tỷ đồng thuế nội địa, chiếm 40,7% tổng số thuế DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã đóng nộp trong 9 tháng năm 2023.

Như các năm trước, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh (Thạch Hà) thường xếp ở vị trí thứ hai, thứ ba trong bảng xếp hạng top 10 DN đóng thuế lớn nhất của Hà Tĩnh. Vậy nhưng năm nay, DN này đã xuất sắc vươn lên nắm giữ vị trí quán quân khi đóng nộp hơn 504,8 tỷ đồng thuế nội địa trong 9 tháng năm 2023.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa là doanh nghiệp đóng nộp thuế nội địa lớn thứ 2 trên toàn tỉnh

Vị trí á quân thuộc về Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh). Từ đầu năm đến nay, Formosa Hà Tĩnh sản xuất khoảng hơn 3,6 triệu tấn phôi thép các loại, đạt doanh thu gần 66.000 tỷ đồng. Qua đó, công ty đã đóng nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 358,8 tỷ đồng. DN này còn đóng nộp gần 6.000 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu trong 9 tháng năm 2023.

Nằm ở vị trí thứ 3 là Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) với số thuế nộp hơn 253,3 tỷ đồng.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh nộp thuế hơn 253,3 tỷ đồng.

Ông Trương Doãn Đức – Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: “Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm cung ứng nguồn hàng ổn định nên năm 2023, hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng khá, doanh thu đạt 90% kế hoạch cả năm, với hơn 3.900 tỷ đồng. Không chỉ đóng nộp thuế cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, công ty còn tạo việc làm ổn định cho gần 400 lao động với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 14 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 20% so với năm 2022. Công ty cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng”.

Tiếp đó, bảng xếp hạng 10 DN đóng thuế lớn nhất Hà Tĩnh có sự xuất hiện của các đơn vị: Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (TP Hà Tĩnh), hơn 155 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (TX Hồng Lĩnh), hơn 145 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh), hơn 61 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (Nghi Xuân), hơn 24,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (TX Kỳ Anh), hơn 19,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (TX Kỳ Anh), hơn 18,6 tỷ đồng và Công ty Điện lực Hà Tĩnh – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (TP Hà Tĩnh), hơn 17,6 tỷ đồng.

Không chỉ xuất hiện trong bảng xếp hạng 10 DN đóng thuế lớn nhất cho Hà Tĩnh, Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam còn phối hợp với Báo Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động an sinh - xã hội trên địa bàn.

Đáng nói, trong bảng xếp hạng 10 DN đóng nộp thuế lớn nhất ghi nhận sự xuất hiện của 2 gương mặt mới là Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh và Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam.

Theo thống kê của Cục Thuế Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 18.131 DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có phát sinh thuế trên địa bàn tỉnh. 9 tháng năm 2023, cộng đồng DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã đóng nộp hơn 3.819 tỷ đồng, tăng 30% cùng kỳ năm 2022 và bằng 64,4% so với tổng thu ngân sách nội địa 9 tháng năm 2023.

Trong đó, 10 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất đã nộp hơn 1.558 tỷ đồng, chiếm 40,7% tổng số thuế mà các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã đóng nộp. Đi cùng với việc nộp thuế lớn, những DN này còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động với mức thu nhập từ 7 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thủ tục hành chính thuế

Ông Nguyễn Xuân Thường - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết: “Để tạo điều kiện cho DN thực hiện tốt nghĩa vụ NSNN, từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã kịp thời cập nhật chính sách mới để tuyên truyền, hỗ trợ, tuyệt đối không để các hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN bị đình trệ do vướng mắc về thủ tục hành chính thuế. Ngành thuế Hà Tĩnh cũng đang hỗ trợ DN gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TT; khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14...”

Hướng tới ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, hiện nay, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đang triển khai nhiều hoạt động tri ân cộng đồng DN như: đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN; tặng quà, chúc mừng DN, doanh nhân; tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp kinh doanh giỏi chấp hành chính sách, pháp luật thuế tốt... Các hoạt động tri ân của ngành thuế đang tạo động lực để DN tiếp tục thi đua lao động sản xuất – kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều cho công tác thu nộp NSNN của địa phương.

Phan Trâm