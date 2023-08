Tiếp tục vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 an toàn, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, góp phần phát triển kinh tế tỉnh.

Chiều 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác kiểm tra hoạt động tại Phòng Điều khiển trung tâm.

Tháng 9/2021, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 gặp sự cố kỹ thuật phải tạm ngừng hoạt động.

Sau gần 2 năm sửa chữa, ngày 12/8/2023, tổ máy số 1 đã hoạt động trở lại, hòa lưới điện quốc gia. Việc đưa tổ máy số 1 vận hành trở lại có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hiện có 417 lao động. Trong 7 tháng đầu năm, nhà máy sản xuất 2.465,2 triệu kWh; doanh thu đạt 4.698 tỷ đồng; nộp ngân sách 64,4 tỷ đồng.

Đoàn công tác kiểm tra tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Dự kiến sản lượng điện năm 2023 của nhà máy đạt 5.025 triệu kWh, đạt 78% kế hoạch năm; doanh thu dự kiến 9.777 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 144 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm.

Do tổ máy số 1 vận hành trở lại chậm hơn so với dự kiến (từ tháng 3/2023) nên các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của nhà máy không đạt so với kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác làm việc với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trong công tác khắc phục, sửa chữa sự cố tổ máy số 1 và duy trì vận hành tổ máy số 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Khẳng định việc đưa tổ máy số 1 vào vận hành trở lại góp phần tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tập trung vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 an toàn, hiệu quả, hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất - kinh doanh; lựa chọn phương án, chiến lược lâu dài đảm bảo cung cấp đủ nguồn than phục vụ nhu cầu vận hành của nhà máy; chủ động thực hiện tốt công tác bảo dưỡng hệ thống thiết bị để các tổ máy hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tạo mọi điều kiện để nhà máy hoạt động ổn định, hiệu quả.

Ngọc Loan - Lê Tuấn