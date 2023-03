Tổ máy số 1, Nhiệt điện Vũng Áng 1 sẵn sàng vận hành trở lại vào ngày mai

Dự kiến ngày 3/3/2023, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) sẽ hòa lưới trở lại sau thời gian tạm ngừng hoạt động do sự cố. Hiện nay, hàng trăm chuyên gia nước ngoài và kỹ sư trong nước đang gấp rút hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cuối cùng.

Video: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh phối hợp hoàn thiện các hạng mục sửa chữa tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Tháng 9/2021, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX Kỳ Anh) gặp sự cố kỹ thuật và phải tạm ngừng hoạt động. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác sửa chữa định kỳ kết hợp khắc phục tổ máy số 1.

Cuối tháng 1/2022, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoàn tất việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với các nhà thầu cung cấp vật tư, dịch vụ sửa chữa hệ thống tuabin – máy phát. Theo đó, nhà thầu Toshiba Việt Nam cung cấp vật tư và nhà thầu PT.Sulzer (Indonesia) cung cấp dịch vụ khắc phục hư hỏng.

Đến ngày 5/4/2022, nhà thầu PT.Sulzer bắt đầu vận chuyển thiết bị từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đến Jakarta (Indonesia). Sau quá trình khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đến ngày 19/1/2023, nhà thầu đã vận chuyển thiết bị về đến Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Công tác tái lập, vận hành thử nghiệm các hệ thống bắt đầu từ ngày 5/2/2023. Hiện tại, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã thực hiện chạy thử đơn động các hệ thống, thiết bị như: dầu DO, khói gió, FGD, nước làm mát kín, nước tuần hoàn, băng tải xích cào…

Ông Phạm Phi Hổ – phụ trách Kỹ thuật - An toàn, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết: “Được sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, thời gian qua, hàng trăm chuyên gia nước ngoài và kỹ sư trong nước luôn có mặt tại hiện trường để thực hiện công việc. Đặc biệt, các nhà thầu nỗ lực làm xuyên tết, xuyên lễ với mục tiêu chạy thử nghiệm và hoàn thành công tác đại tu, dự kiến chính thức hòa lưới tổ máy số 1 vào ngày 3/3.”.

Bên cạnh chủ động công tác kỹ thuật, hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã xây dựng phương án nhập nguồn nhiên liệu để đảm bảo cho các tổ máy vận hành.

Nhà máy có cảng chuyên dụng để tiếp nhận than. Ngoài ra, với việc tăng cường phương án tiếp nhập than thông qua cảng quốc tế Lào – Việt, 2 kho than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với dung tích chứa 180.000 tấn/kho sẵn sàng nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện an toàn, ổn định và liên tục.

Thời điểm này, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang nỗ lực để vừa khắc phục nhanh sự cố tổ máy số 1...

.... vừa vận hành an toàn tổ máy số 2.

Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh: "Tổng Công ty đánh giá cao công tác điều hành của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và sự phối hợp của các đơn vị liên quan để vừa vận hành an toàn tổ máy số 2, vừa khắc phục sự cố tổ máy số 1. Rất phấn khởi là công tác sửa chữa định kỳ kết hợp khắc phục sửa chữa tổ máy số 1 của nhà máy vượt tiến độ đề ra. Việc đưa tổ máy số 1 vào vận hành trở lại có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển”.

Tin liên quan: Chờ ngày tổ máy số 1 Nhiệt điện Vũng Áng vận hành trở lại Thời gian qua, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục sự cố tổ máy số 1 (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1), phấn đấu đưa vào vận hành trở lại vào ngày 3/3/2023.

Phương Loan Tuấn