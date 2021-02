Bất động sản gần các cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh “tăng nhiệt”

Một số dự án triển khai gần các cụm công nghiệp của thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) khiến giá đất tăng nhanh, thị trường bất động sản trở nên sôi động.

Dự án Khu dân cư tổ 6, tổ 7 phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) đang được thi công khiến giá đất ở lân cận tăng cao.

Hơn 1 năm trở lại đây, Cụm công nghiệp Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh như: Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh; Nhà máy sản xuất thùng xốp - EPS do Công ty CP Sản xuất và thương mại Hưng Thịnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư tổ 6, tổ 7 phường Đậu Liêu do Công ty CP Bất động sản Hano-Vid (Hà Nội) làm chủ đầu tư; dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1…

Theo đó, nhiều người đã săn tìm mua đất, nhất là tại khu vực phường Nam Hồng và phường Đậu Liêu - nơi gần với khu vực các dự án đã và đang triển khai.

Nhiều văn phòng bất động sản mọc lên ở TX Hồng Lĩnh.

Anh N.T - chủ một văn phòng nhà đất ở phường Đậu Liêu cho biết, lượng giao dịch bất động sản của thị trường TX Hồng Lĩnh hiện rất tốt. Sản phẩm chủ yếu là các lô đất đấu giá, đất dự án và đất thổ cư. Với những lô đất gần dự án Khu dân cư tổ 6, tổ 7, mặt đường Nguyễn Đổng Chi và các vị trí có đường rộng, giá vẫn đang tiếp tục tăng.

Tờ rơi rao bán đất được dán nhiều nơi gần khu vực Cụm công nghiệp Nam Hồng.

“Hiện, giá đất tại TX Hồng Lĩnh đã tăng cao so với cùng kỳ năm trước bình quân từ 30%, tại khu vực phường Nam Hồng tăng từ 4 triệu đồng/m2 lên 7 triệu đồng/m2; một số vị trí gần khu vực các dự án Khu dân cư tổ 6, tổ 7, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh giá đất tăng từ 3 triệu đồng/m2 lên 6 triệu đồng/m2; đất mặt đường Nguyễn Đổng Chi tăng từ 5 triệu đồng/m2 lên trên 9 triệu đồng/m2 và được nhiều người dân tìm mua”, anh N.T tiết lộ.

Anh N.T cũng cho rằng, thị trường bất động sản ở TX Hồng Lĩnh sôi động là điều hiển nhiên, bởi một quy luật thường thấy, đó là các dự án mới được đầu tư, hạ tầng phát triển thì giá trị bất động sản gia tăng theo.

Tuy nhiên, cũng theo anh N.T, điều đáng lưu ý là hoạt động mua bán đất chủ yếu diễn ra giữa các nhà đầu tư thứ cấp, người mua để xây dựng nhà ở chưa nhiều.

Văn phòng tư vấn và giới thiệu Dự án TNR Stars Hồng Lĩnh (dự án Khu dân cư tổ 6, tổ 7 phường Đậu Liêu).

Tương tự như TX Hồng Lĩnh, tại huyện Đức Thọ, thời điểm này, giá đất trên địa bàn đang dần sôi động, đặc biệt là khu vực thị trấn Đức Thọ, xã Tùng Ảnh.

Ông Phan Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh cho biết, từ đầu năm 2020, khi có dự án Nhà máy may mặc của Công ty May mặc xuất khẩu Appareltech (Hàn Quốc), Nhà máy Bê tông thương phẩm và cấu kiện đúc sẵn Viết Hải, Nhà máy Bao bì Sông La Xanh (giai đoạn 2) khởi động, giá đất trên địa bàn xã bắt đầu tăng so với những năm trước. Từ cuối năm 2020 đến nay, thị trường bất động sản trên địa bàn sôi động hẳn lên do các dự án đã đi vào hoạt động.

Một văn phòng mua bán nhà đất được thành lập gần Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ.

“Bình quân giá đất trên địa bàn xã tăng từ 30-40%, riêng tại thôn Thạch Thành và Châu Lĩnh, giá đất tăng 100% so với những năm trước, từ 2,5 triệu đồng/m2 lên 5 triệu đồng/m2 và nhiều người dân mua đất đầu tư xây phòng trọ cho thuê”, ông Phan Tiến Dũng cho biết thêm.

Từ khi các dự án tại Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ đi vào hoạt động, trên địa bàn xã Tùng Ảnh có gần 10 nhà đầu tư xây phòng trọ cho thuê.

Một số người đầu tư cho rằng, việc đầu tư đất đai ở khu vực gần các cụm công nghiệp có đông lao động đổ về làm việc thời gian qua đa phần có lời, tuy nhiên, không thể chủ quan bởi mỗi thời điểm một khác. Nếu chính sách nhà ở cho công nhân được quan tâm, các hạ tầng xã hội và dịch vụ cụm công nghiệp phát triển thì đất đai có thể sẽ “giảm nhiệt”, việc đầu tư lớn về nhà đất có thể sẽ gặp khó khăn.

