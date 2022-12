Cận cảnh công tác chuẩn bị cho lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh vào ngày 1/1/2023 đang được chủ đầu tư và chính quyền địa phương gấp rút hoàn thiện ở 2 điểm: xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) và xã Sơn Lộc (Can Lộc).

Video: Các đơn vị gấp rút triển khai công tác chuẩn bị cho lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh.

Cùng với 8 tỉnh thành khác trên cả nước (gồm: Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau), vào ngày 1/1/2023, Hà Tĩnh sẽ triển khai lễ khởi công 2 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng. Trong ảnh: Khu vực diễn ra lễ khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam thuộc xã Sơn Lộc, Can Lộc.

Hà Tĩnh sẽ triển khai lễ khởi công tại 2 điểm: nút giao với QL 8C thuộc thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) và nút giao với QL 15 B thuộc thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc (Can Lộc). Trong ảnh: Khu vực diễn ra lễ khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam thuộc xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên.

Hiện nay, Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) - chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đang đốc thúc nhà thầu hoàn tất công tác san lấp mặt bằng để chuẩn bị cho lễ khởi công.

Phía đơn vị tổ chức sự kiện - Công ty TNHH tổ chức sự kiện và quảng cáo Tuấn Linh (Hà Nội) cũng đang huy động tối đa nhân lực để hoàn tất công đoạn lắp đặt, trang trí sân khấu.

Bà Kiều Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Công ty TNHH tổ chức sự kiện và quảng cáo Tuấn Linh cho biết: "Từ ngày 25/12, đơn vị đã điều động 40 nhân viên từ Hà Nội vào để phục vụ công tác chuẩn bị cho lễ khởi công. Chúng tôi phấn đấu đến ngày 31/12 sẽ tổng duyệt chương trình. Công ty phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo tín hiệu và kết nối trực tuyến với các điểm cầu khác trên toàn quốc".

Chủ đầu tư cũng chỉ đạo đơn vị thi công san lấp mặt bằng đảm bảo có bãi đậu xe cho đại biểu đến dự lễ khởi công. Theo đó, tại mỗi điểm tổ chức, mặt bằng được bố trí tối thiểu đạt 4.500 m2. Ước tính, đơn vị thi công đã đổ khoảng 4.500 khối lượng đất đá tại mỗi điểm tổ chức.

Lo ngại tình hình thời tiết xấu có thể diễn ra trong ngày khởi công nên đơn vị tổ chức sự kiện cũng gia cố thêm nhiều phông bạt và căng dây để đảm bảo an toàn.

Hệ thống sân khấu được lắp đặt đúng chuẩn. Dự kiến, tại 2 điểm cầu của Hà Tĩnh sẽ có khoảng 400 - 500 khách mời tham dự sự kiện.

Hiện nay, Ban QLDA Thăng Long cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương 2 huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc để lên kế hoạch triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, phân luồng giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tổ chức sự kiện; đảm bảo công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu tham dự; huy động và mời Nhân dân sinh sống trong khu vực dự án tham dự lễ khởi công tại 2 điểm cầu.

Dự kiến, ngày 31/12, những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam sẽ được hoàn tất. Các đơn vị sẽ thực hiện tổng duyệt để đảm bảo chương trình được diễn ra thành công.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 là dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Lễ khởi công là một hạng mục quan trọng trong thành phần của dự án. Kể từ sau khi Bộ GTVT và UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất và chọn được vị trí triển khai lễ khởi công, chúng tôi đã tích cực dọn dẹp, san lấp mặt bằng tại vị trí 2 địa điểm tổ chức sự kiện. Hiện, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khởi công và ngày 1/1/2023 tới. Ông Nguyễn Đăng Cường - Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) - chủ đầu tư 2/3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua Hà Tĩnh

Phan Trâm - Anh Tấn