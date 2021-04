Chốt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Các bên liên quan đã thống nhất: sau khi kiểm đếm tài sản trên đất, nếu đúng quy hoạch được phê duyệt thì sẽ áp giá đền bù; không đúng quy hoạch thì không áp giá, không được đền bù theo quy định để sớm bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Sáng nay (7/4), Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Đức Thọ có buổi làm việc với chủ trang trại sản xuất rau sạch, lúa chất lượng cao, chăn nuôi bò nái sinh sản của gia đình ông Đào Anh Tuấn ở xã Yên Hồ để thống nhất phương án đền bù GPMB phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường GPMB cao tốc Bắc - Nam chủ trì buổi làm việc.

Hộ ông Đào Anh Tuấn (thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ) được UBND huyện Đức Thọ cho thuê 29.299 m2 đất tại vùng Đồng Ngòi, xã Yên Hồ để sử dụng vào mục đích xây dựng dự án sản xuất rau sạch, lúa chất lượng cao và chăn nuôi bò nái sinh sản tại Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 do UBND huyện Đức Thọ cấp. Thời hạn cho thuê 50 năm, với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Sau khi được thuê đất, gia đình ông Đào Anh Tuấn đã tiến hành xây dựng hàng rào, làm đường giao thông, đào ao và cải tạo mặt bằng; đến tháng 4/2018, đã triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Ông Nguyễn Ngọc Hoạch - Trưởng phòng Đất đai 1, Sở TN&MT cho rằng: Việc bồi thường GPMB phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia do Nhà nước thu hồi phải được thực hiện theo quy định pháp luật. Các hộ dân phải có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB huyện để thực hiện việc kiểm đếm, áp giá đền bù, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Sau khi phát hiện gia đình xây dựng chuồng trại có thể nằm trong phạm vi GPMB cao tốc Bắc - Nam, UBND huyện Đức Thọ phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho chủ hộ để tránh thiệt hại về sau. Tuy nhiên, gia đình đã không phối hợp mà vẫn tiến hành xây dựng.

Tháng 12/2019, UBND huyện Đức Thọ có thông báo thu hồi đất gửi đến gia đình ông Đào Anh Tuấn để tiến hành thống kê, kiểm đếm các loại tài sản đã đầu tư trên đất nhằm tiến hành bồi thường GPMB, thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Chuồng trại chăn nuôi bò nái được chủ hộ Đào Anh Tuấn xây dựng sai quy hoạch.

Sau khi Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đức Thọ tiến hành kiểm đếm, đo đạc thì phát hiện đa số các hạng mục do hộ gia đình đầu tư xây dựng trên đất đều sai so với quy hoạch đã được phê duyệt. Do đó, theo các quy định hiện hành, hộ ông Đào Anh Tuấn không được bồi thường những tài sản xây dựng trên đất; không được bồi thường về đất.

Tuy vậy, theo Điều 3 Nghị định 47 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì hộ ông Đào Anh Tuấn sẽ được hỗ trợ các khoản chi phí đầu tư vào đất (cải tạo đất, thau chua rửa mặn, san lấp mặt bằng) nhưng không quá 50% giá trị đầu tư vào đất với điều kiện phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh việc đầu tư cải tạo đất.

Đối với trường hợp hộ gia đình không có hồ sơ chứng minh thì Hội đồng bồi thường GPMB sẽ áp dụng theo giá trị thực tế tại thời điểm thực hiện.

Các khu vực trồng cây đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Tại buổi làm việc sáng nay, gia đình ông Đào Anh Tuấn đã không xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh chi phí đầu tư, cải tạo đất tại trang trại.

Do đó, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đức Thọ và đại diện hộ ông Đào Anh Tuấn đã thống nhất: ưu tiên gia đình ông Đào Anh Tuấn thuê tư vấn phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB của huyện tiến hành kiểm đếm tài sản trên đất, đo đếm khối lượng đào đắp để đảm bảo khách quan.

Trường hợp nếu hạng mục tài sản trên đất xây dựng đúng quy hoạch đã được UBND huyện phê duyệt thì tiến hành áp giá đền bù; hạng mục xây dựng trái quy hoạch thì không được áp giá đền bù theo quy định.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đề nghị ưu tiên cho hộ ông Đào Anh Tuấn chủ động thuê tư vấn về cùng phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB của huyện để kiểm đếm tài sản trên đất.

Các bên liên quan đã thống nhất, chiều nay (7/4) sẽ bắt đầu tổ chức kiểm đếm và thực hiện các bước theo quy định của Nhà nước.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đi qua địa bàn huyện Đức Thọ có chiều dài gần 4,9 km với điểm đầu tiếp nối đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, điểm cuối nối quốc lộ 8A tại xã Thanh Bình Thịnh - Đức Thọ. Đến nay, công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Đức Thọ đã hoàn thành 32,01/32,73 ha, đạt tỷ lệ 98% so với kế hoạch. Việc thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với hộ ông Đào Anh Tuấn (0,72 ha đất trang trại) sẽ giúp huyện bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để triển khai dự án.

Đức Phú