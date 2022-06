“Đánh thức” tiềm năng kinh tế đêm ở Hà Tĩnh

Cùng với sự phát triển của đô thị, tại TP Hà Tĩnh có khá nhiều loại hình thương mại - dịch vụ hoạt động vào ban đêm. Có thể xem đây là một trong những tiềm năng không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn tiệm cận phục vụ thành phố du lịch trong tương lai.

Cứ vào 17h mỗi ngày, “phố nướng” ở vỉa hè đường Hàm Nghi lại tấp nập chuẩn bị hàng hóa để phục vụ thực khách.

Cứ vào khoảng 17h mỗi ngày, anh Trần Văn Dũng (chủ quán Dũng Dần) lại lỉnh kỉnh vận chuyển đồ dùng, thực phẩm ra địa điểm kinh doanh ăn uống của mình tại vỉa hè đường Hàm Nghi (phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh) để chuẩn bị “đỏ bếp” phục vụ khách hàng. Quán bắt đầu đón khách từ khoảng 18h trở đi và có thể kéo dài đến 24h đêm.

Anh Trần Văn Dũng cho biết: “Chúng tôi đã kinh doanh ở đây khá nhiều năm, chủ yếu là đồ nướng, các món ăn chế biến đơn giản và chỉ phục vụ vào ban đêm. Ban đầu thì chỉ 1 - 2 quán thôi, càng về sau buôn bán thuận lợi, khách hàng đến càng nhiều nên bây giờ khu vực này có cả một dãy quán. Hằng ngày, từ 16 - 17h, chúng tôi bắt đầu “dựng” quán với khoảng vài chục bộ bàn ghế, bếp nướng, bếp ga và bắt tay sơ chế qua thực phẩm. Khách hàng ổn định nên chúng tôi cũng có thu nhập khá”.

Nhân viên quán Bảo Toàn (đường Hàm Nghi) nhóm bếp để chuẩn bị chế biến các món nướng.

Tại vị trí này, có ít nhất trên dưới 10 quán hàng kinh doanh cùng ngành hàng ăn uống, hình thành nên “phố nướng” khá nổi tiếng đối với người dân TP Hà Tĩnh. Làm ăn thuận lợi, phần lớn các chủ quán đã sắm riêng các loại xe tải chuyên dụng để cơ động vận chuyển hàng hóa, thiết bị. Cùng đó, lắp đặt bảng biểu cùng loại, bố trí thêm các loại bóng đèn trang trí vừa tạo ánh sáng, vừa thu hút khách hàng. Hiện, bình quân mỗi quán có ít nhất 3 - 4 nhân viên phục vụ.

“Mỗi đêm, chúng tôi đón khoảng 150 - 200 lượt khách hàng. Loại hình kinh doanh này đang rất được nhiều khách hàng ủng hộ vì vị trí ngồi thoáng mát, gần gũi, dễ dừng, đỗ phương tiện; giá cả hợp lý… Chúng tôi cũng luôn quan tâm đến chất lượng thực phẩm, tuy nhiên để tạo được niềm tin của khách hàng, chúng tôi vẫn mong được quy hoạch vị trí kinh doanh ổn định, có hạ tầng kho bãi để đỡ vất vả hơn trong khâu vận chuyển và có tính kết nối với nhiều ngành hàng khác nhằm tạo sự cộng hưởng cao hơn” - anh Trương Quốc Hoàng, chủ quán Bảo Toàn chia sẻ.

Mỗi quán ăn hè phố giải quyết việc làm cho 3 - 4 nhân viên.

Những năm gần đây, các loại hình kinh doanh thương mại - dịch vụ - giải trí hoạt động vào ban đêm ở TP Hà Tĩnh ngày càng phát triển phong phú. Ngoài những quán hàng kinh doanh thức ăn hè phố như: quán đồ nhậu, quán nước chè, cafe, trà chanh… thì những loại hình mang tính giải trí như: karaoke, xem phim, các khu vui chơi, bar… hay kinh doanh chợ đêm cũng đang ngày càng nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư cả về quy mô lẫn sự bàn bản. Đặc biệt, không chỉ đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ của khách hàng mà còn trở thành tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thu nhập, việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn.

“Phố nướng” trên đường Hàm Nghi thu hút khá đông thực khách vì giá cả hợp lý cũng như không gian thưởng thức mới lạ.

Chị Nguyễn Thị Phương - người dân ở phường Trần Phú cho biết: “Trên thực tế, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân rất lớn. Nhất là trong cuộc sống hiện đại, ban ngày đi làm thì thời gian chúng tôi được giải trí, gặp gỡ bạn bè chỉ có thể thực hiện vào ban đêm. Khi các dịch vụ này phát triển hơn thì không chỉ có phục vụ người dân địa phương, đây sẽ là dấu ấn để “níu giữ” khách du lịch. Tôi mong thành phố sẽ có định hướng để vừa phát triển phong phú các loại hình, vừa quản lý tốt hơn các dịch vụ đêm”.

Thời gian qua, chợ đêm Bình Hương (xã Thạch Trung) thu hút rất nhiều đối tượng khách hàng.

Với lợi thế là địa bàn trung tâm, kết nối với nhiều khu vực của các địa phương khác, từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 song tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn phục hồi nhanh, tăng trưởng khá; riêng ngành thương mại - dịch vụ tăng 10,33% so với đầu năm. Tuy nhiên, một trong những bất cập của việc phát triển mô hình kinh tế đêm hiện nay tại TP Hà Tĩnh là thiếu quy hoạch kinh doanh tập trung, phân tán, tự phát từ các chủ cơ sở gây khó khăn cho việc quản lý. Một số điểm còn tiềm ẩn những vấn đề về an ninh trật tự, lấn chiếm lòng, lề đường gây ách tắc giao thông, các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm...

Ông Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Kinh tế UBND thành phố cho biết: “Trước sự phát triển nhanh các loại hình kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải tăng cường kiểm soát, đảm bảo sự phát triển ngành kinh tế trọng tâm theo đúng định hướng. Hiện, TP Hà Tĩnh đang tập trung triển khai kế hoạch phát triển các ngành, nghề gắn với hoàn chỉnh quy hoạch tuyến, phố kinh doanh. Đặc biệt, xúc tiến triển khai kế hoạch tổ chức chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ vừa gia tăng tiện ích cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ thương mại, giải trí, vừa tạo không gian văn hóa cộng đồng, không gian kinh tế mới để phù hợp với sự phát triển của đô thị ngày càng năng động, hiện đại”.

Không chỉ là điểm kinh doanh, mua sắm, chợ còn tạo ra không gian sinh hoạt mới cho người dân thành phố.

Dự án chợ đêm Thành Sen dự kiến có quy mô khoảng 100 gian hàng được thiết kế hiện đại với các khu vực: ăn uống, giải trí, vui chơi trẻ em, sân khấu biểu diễn các loại hình nghệ thuật như: âm nhạc, hoạt động cộng đồng… Mỗi phiên có khả năng thu hút khoảng 1.000 - 3.000 lượt người/đêm với mục tiêu cao nhất là phục vụ cộng đồng gắn với phố đi bộ và thúc đẩy phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, giải trí. Cùng đó, thành phố tiếp tục hỗ trợ phát triển các làng nghề, sản phẩm OCOP, phố chuyên doanh… nhằm tạo chuỗi kết nối về kinh doanh hàng hóa, loại hình để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn cũng như đảm bảo tính gắn kết với định hướng phát triển du lịch.

Nguyễn Oanh