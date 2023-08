Dự án VSIP hơn 1.555 tỷ đồng đầu tư xây dựng ở đâu?

VSIP là liên doanh giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC (Việt Nam) và liên minh các nhà đầu tư Singapore do Sembcorp Development LTD (Singapore) dẫn đầu. Được hình thành từ năm 1996, đến nay VSIP đã phát triển được chuỗi 13 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ có quy mô trên 10.362 ha. Đến nay đã có các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được triển khai tại nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Cần Thơ. VSIP đang cung cấp hạ tầng sản xuất cho 882 khách hàng đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD, tạo việc làm cho 288.300 lao động trong nước và nước ngoài.