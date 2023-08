Đua tiến độ trên các công trình trọng điểm lĩnh vực NN&PTNT ở Hà Tĩnh

Không kể ngày đêm, các công trình đầu tư xây dựng trên lĩnh vực nông nghiệp của Hà Tĩnh đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành trước mùa mưa bão…

Video: Hối hả thi công khẩn trương trên các công trình lĩnh vực NN&PTNT.

21h đêm, đèn điện được chiếu sáng, tiếng máy đào, máy đóng cọc… rền vang khắp công trường thi công dự án kênh Cầu Động đoạn qua địa bàn 2 huyện Vũ Quang, Hương Sơn, thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 2).

Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng tăng ca đêm thi công Kênh Cầu Động đoạn qua huyện Vũ Quang

Trên công trường, liên danh 5 nhà thầu: Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng, Công ty CP Đầu tư DTC (Hà Nội), Công ty CP Đầu tư Thành Công (Nghệ An), Công ty TNHH Minh Quang (Nghệ An), Công ty CP Mai Thành Huy (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm công nhân triển khai 3 ca để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án kênh Cầu Động được Bộ NN&PTNT phê duyệt đầu tư với thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2024. Công trình nhằm lấy nước từ kênh chính Ngàn Trươi đã đầu tư ở giai đoạn 1 để tưới cho 2.027 ha đất nông nghiệp vùng ven kênh và vùng hạ Hương Sơn. Gói thầu XL-CĐ1 gồm kênh chính dài 10km và kênh nhánh N0 dài 4,2 km có giá trị hợp đồng là 492 tỷ đồng.

Ban đêm, công trường kênh Cầu Động được chiếu sáng để phục vụ thi công liên tục.

Ông Phan Nguyên Tùng – Giám đốc quản lý Dự án kênh Cầu Động (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh) cho biết: “Phát lệnh khởi công từ tháng 3/2023, đến nay, dự án đạt tiến độ trên 17% giá trị hợp đồng. Sắp đến mùa mưa, nếu tiến độ thi công không đảm bảo sẽ kéo theo ảnh hưởng đến công tác giải ngân các dự án đầu tư công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua giữa các nhà thầu nên đơn vị nào cũng đang chạy đua với thời gian, huy động tối đa máy móc, nhân lực để tăng ca, tăng mũi thi công. Đặc biệt, các nhà thầu tiến độ còn chậm đều bố trí tăng ca đêm để bù đắp khối lượng kịp tiến độ cam kết của năm 2023”.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ trên từng gói thầu dự án kênh Cầu Động.

Không chỉ dự án kênh Cầu Động, hiện nay, các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh triển khai đều đang “bứt tốc” trước mùa mưa bão.

Trên công trường thi công kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc (Đức Thọ), máy móc được huy động để tập kết tất cả vật liệu trong thời gian nhanh nhất, công nhân thì tập trung đúc cấu kiện và thi công chân mái kè. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc (Hương Khê) triển khai 6 mũi và chia làm 3 ca để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Vật liệu được Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc tập kết trước mùa mưa để đảm bảo thi công kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ.

Ông Lê Anh Sơn – Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc cho biết: “Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, có chiều dài 2,18 km với tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng. Dự án khởi công từ ngày 14/8 và kết thúc trong năm 2023. Tiến độ cấp bách nên công ty phải huy động tối đa nhân lực, máy móc và triển khai nhiều phương án thi công để đảm bảo kế hoạch đề ra”.

Hiện nay, khó khăn nhất trong thi công kè Hòa Lạc là thủy triều sông Ngàn Sâu lên xuống thất thường nên khó thi công phần đáy sông. Để khắc phục tình hình, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc bố trí công nhân làm ca đêm để tranh thủ thời điểm mực nước sông xuống thấp. Theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2023, dự án phải hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng, song, nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành dự án trước 1 tháng nhằm sớm góp phần khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Công nhân đúc cấu kiện cho dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ.

Theo thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện 42 dự án, trong đó có 6 dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư và 36 dự án do tỉnh quyết định đầu tư. Để giải ngân đạt kết quả cao, thời điểm này, đơn vị đang phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ trên từng dự án. Nhờ vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư đã đạt từ 60 - 92% khối lượng và tiến độ giải ngân các dự án do tỉnh quyết định đầu tư đạt trên 27%.

Thi công kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ.

Bà Nguyễn Thị Ánh - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết, với kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt cao, đơn vị vừa được Bộ NN&PTNT tặng giấy khen. Xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cấp bách, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với đơn vị thi công lập đường găng tiến độ chi tiết cho từng dự án để chỉ đạo, giám sát chặt chẽ quá trình thi công; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán ngay với kho bạc Nhà nước và hoàn ứng theo quy định, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm...

Phan Trâm – Lê Tuấn