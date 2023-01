Người dân Hà Tĩnh trao niềm tin, gửi kỳ vọng vào dự án trọng điểm quốc gia

Ngay sáng đầu tiên của năm mới 2023, cùng với người dân 8 địa phương trên cả nước, đông đảo cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh đã chứng kiến sự kiện trọng đại - khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 2 dự án được tổ chức trên địa bàn Can Lộc và Cẩm Xuyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại Quảng Ngãi và phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: TTXVN

Việc ấn định Lễ khởi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 để “xông đất” tết Dương lịch 2023 đã cho thấy quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị nước nhà.

Các đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh tham dự điểm cầu chính tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Anh Tuấn.

Cách đây gần 1 năm, ngày 11/1/2022, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 729 km với tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng; quy mô 4 làn xe được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập. Trong đó, tuyến cao tốc đi qua Hà Tĩnh có chiều dài 102,38 km, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (dài 35,28 km), đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (dài 54,2 km) và đoạn Vũng Áng - Bùng (dài 55,34 km, riêng đoạn qua Hà Tĩnh dài 12,9 km).

Đại biểu dự lễ khởi công tại điểm cầu huyện Can Lộc (Hà Tĩnh)...

... và điểm cầu Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông được xác định là xương sống giao thông của quốc gia, mang ý nghĩa hết sức quan trọng; vừa đóng vai trò kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, vừa từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa để thúc đẩy phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN.

Điểm khởi công dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng diễn ra tại thôn Trung Thành (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên).

Kể từ khi công trình trọng điểm được Quốc hội thông qua, cả hệ thống chính trị bước vào cuộc chạy đua với thời gian cùng nỗ lực, quyết tâm cao nhất. Quá trình triển khai các dự án thành phần thường xuyên được quan tâm, chú trọng với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.

Điểm khởi công dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi diễn ra tại khu vực nút giao với QL 15B thuộc thôn Thịnh Lộc (xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc).

Sau hơn 10 tháng triển khai, toàn bộ 12 dự án thành phần đủ điều kiện khởi công theo đúng quy định. Điều này minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương và địa phương cùng tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm từ đơn vị liên quan, các nhà thầu và đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của người dân cả nước. Cũng chính vì vậy mà lễ khởi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã diễn ra vào một ngày thật đặc biệt: ngày đầu tiên của năm mới 2023, để ghi nhớ dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước thời kỳ mới.

Tại Hà Tĩnh, lễ khởi công diễn ra ở 2 điểm cầu là khu vực nút giao với QL 15B thuộc thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi) và khu vực nút giao với QL 8C thuộc thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng). Trên những con đường rợp cờ hoa, người dân khắp mọi miền quê Hà Tĩnh đổ về nơi đây với tâm trạng háo hức, chờ đợi. Giữa không khí ấm áp, rạo rực của ngày đầu năm mới, gương mặt ai nấy đều ngời sáng niềm tự hào, tin tưởng và kỳ vọng.

Có mặt tại khu vực nút giao với QL 15B thuộc thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi), chúng tôi càng cảm nhận rõ nét hơn niềm hân hoan ấy. Dù đến 9h30, chương trình buổi lễ mới bắt đầu, song, rất nhiều người đã có mặt từ sớm để được trực tiếp chứng kiến thời khắc quan trọng này.

Bà Nguyễn Thị Trâm (thôn Thịnh Lộc, Sơn Lộc, Can Lộc) cùng cháu gái đến theo dõi chương trình lễ khởi công.

Là một trong những hộ chịu ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, bà Nguyễn Thị Trâm (thôn Thịnh Lộc, Sơn Lộc, Can Lộc) xúc động: “Gia đình tôi có 2 sào ruộng nằm trong vùng thực hiện dự án. Cùng với sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương và qua theo dõi phương tiện truyền thông, tôi và bà con nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng, ý nghĩa của công trình. Ngày hôm nay, đứng trên vị trí khởi công dự án thành phần qua địa bàn, cảm xúc của tôi vô cùng khó tả bởi đã đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào chủ trương lớn của quốc gia!".

Video: Người dân gửi gắm niềm tin vào dự án trọng điểm quốc gia.

Náo nức, phấn chấn cũng là tâm trạng của bà Nguyễn Thị Cháu (thôn Chi Quan, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) khi theo dõi lễ khởi công diễn ra tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên).

Bà Cháu tin tưởng: “Thước đo thành công của cấp ủy, chính quyền trong triển khai dự án chính là sự đồng tình, ủng hộ từ người dân. Chúng tôi hi vọng, quá trình thi công sẽ sớm được đẩy nhanh và công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam sau khi đưa vào sử dụng sẽ tạo thuận lợi trong giao thương, phục vụ phát triển KT-XH, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân”.

Bà Nguyễn Thị Cháu (thôn Chi Quan, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, người ngoài cùng bên trái) cùng người dân địa phương tại lễ khởi công dự án.

Sự đồng thuận, thống nhất cao từ Nhân dân đã cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong gần 1 năm thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, tích cực thông tin, tuyên truyền để vận động người thân và làng xóm; bà con sẵn sàng nhường đất, dời nhà, phục vụ thi công dự án.

Người dân theo dõi lễ khởi công tại điểm cầu huyện Can Lộc.

Trước thành quả ấy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong không khỏi tự hào: “Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huyện đã tập trung triển khai ngay từ đầu năm 2022; chú trọng tuyên truyền về chủ trương xây dựng dự án để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng”.

Lãnh đạo 2 huyện Can Lộc, Thạch Hà trò chuyện cùng đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long bên lề buổi lễ.

Lãnh đạo huyện Can Lộc cũng khẳng định, tinh thần quyết tâm ấy sẽ được địa phương phát huy trong suốt thời gian thi công dự án. Mục tiêu Can Lộc đặt ra là tiếp tục giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng trong xây dựng các khu tái định cư, công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng quy định; tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm mặt bằng đã bàn giao. Huyện cũng sẽ thành lập các tổ công tác do các đồng chí trong ban thường vụ, cấp ủy các cấp làm tổ trưởng; phân công nhiệm vụ cụ thể để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc xử lý kịp thời các vướng mắc, đảm bảo tiến độ mốc bàn giao mặt bằng tiếp theo.

Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 còn khẳng định tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương của chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Video: Phó Giám đốc BQL Dự án Thăng Long chia sẻ ý kiến

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long Vũ Ngọc Dương nhớ lại: “Quá trình lựa chọn nhà thầu được chúng tôi thực hiện hết sức kỹ càng, đăng tải công khai trên phương tiện truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà thầu trên diện rộng. Qua thời gian "sàng lọc“, 2 đơn vị được đánh giá tốt về kinh nghiệm trong thực hiện các dự án tương tự, đảm bảo năng lực tài chính, được trang bị thiết bị kỹ thuật cao đã được lựa chọn là Tổng Công ty xây dựng xuất nhập khẩu Vinaconex (Hà Nội) và Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng)”.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại điểm cầu thôn Trung Thành (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) thảo luận, bàn bạc nội dung thực hiện công trình ngay sau khi lễ khởi công kết thúc.

Ngay sau khi hoàn thành quy trình “chọn mặt gửi vàng”, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã chỉ đạo các nhà thầu chủ động, kịp thời lập hồ sơ, danh sách thiết bị, nhân lực; các đơn vị tư vấn vào cuộc rà soát, kiểm tra việc cung cấp nguồn nguyên liệu, vật liệu. Sau lễ khởi công, chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ tập trung đội ngũ cán bộ kỹ thuật với chuyên môn cao, thiết bị hiện đại, quyết “vượt nắng, thắng mưa”, chạy đua với thời gian, không kể ngày nghỉ, ngày lễ để công trình cao tốc Bắc - Nam sớm về đích đúng tiến độ vào năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, sẵn sàng thi công dự án.

Có mặt tại điểm khởi công dự án ở thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên), ông Đỗ Thành Chung – Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) khẳng định: “Ngay sau lễ khởi công, đơn vị sẽ bám sát kế hoạch, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, chủ đầu tư dự án và địa phương; đặc biệt là đường găng tiến độ đã xây dựng để thi công hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng thi công; thường xuyên kiểm tra, giám sát công trường; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn... với mục tiêu cuối cùng là thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng nguyện vọng và mong mỏi của bà con nhân dân”.

Người dân theo dõi các nội dung liên quan đến quá trình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại xã Sơn Lộc (Can Lộc).

Trong không khí hân hoan, trang trọng của buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành tự hào cho biết: “Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua huyện Cẩm Xuyên có chiều dài chiếm hơn 1/2 của gói thầu xây lắp Hàm Nghi - Vũng Áng. Xác định tầm quan trọng của dự án, ngay từ đầu, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, hội đồng bồi thường GPMB; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung quyết liệt. Đến nay, Cẩm Xuyên đã bàn giao 79,4% diện tích mặt bằng. Thời gian tới, huyện tập trung triển khai nhiệm vụ di dời mồ mả, các công trình tâm linh, công trình hạ tầng kỹ thuật, chi trả kinh phí bồi thường đất ở, tài sản trên đất, xây dựng các điểm tái định cư, quyết tâm hoàn thành GPMB theo tiến độ đề ra”.

Video: Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên nói về công tác GPMB của địa phương

Lấy sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mở màn cho hoạt động năm 2023 với khí thế quyết tâm cao, Chính phủ, Bộ GTVT kỳ vọng giành thêm những thành tựu mới trong phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông quốc gia. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần “qua sông bắc cầu, qua ruộng đổ đất, qua núi khoét núi” để làm dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực, góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương bấm nút khởi công tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và các đại biểu bấm nút khởi công dự án tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi diễn ra tại khu vực nút giao với QL 15B thuộc thôn Thịnh Lộc (xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc)...

... và khởi công dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng diễn ra tại thôn Trung Thành (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên).

Hai dự án thành phần đoạn qua Hà Tĩnh gồm: dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng. Trong đó, dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi có điểm đầu tại Km479+117 khớp nối với điểm cuối dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ; điểm cuối tại Km514+441, khớp nối với điểm đầu dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà. Chiều dài tuyến khoảng 35,28 km. Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng có điểm đầu: tại Km514+300, khớp nối với điểm cuối dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà; điểm cuối: tại Km568+496,07, khớp nối với điểm đầu dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc địa phận xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Chiều dài tuyến khoảng 54,20 km. Ngoài 2 dự án thành phần trên, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua Hà Tĩnh còn có gói thầu XL02 đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài hơn 23,54 km (trong đó đoạn qua Hà Tĩnh 12,9 km) do Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

