Nhờ đâu, Hà Tĩnh xác lập kỷ lục thu thuế nội địa đạt 9.316 tỷ đồng?

Thống kê của Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế (Cục Thuế Hà Tĩnh) cho thấy, toàn ngành có 12/14 sắc thuế hoàn thành vượt kế hoạch và tăng thu cao so với cùng kỳ. Theo địa bàn, 13/13 huyện, thị, thành phố và Văn phòng Cục Thuế thu vượt kế hoạch tỉnh giao và tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó, một số địa phương thu đạt cao như: Lộc Hà đạt 364 tỷ đồng (đạt 336% kế hoạch tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ), Cẩm Xuyên đạt 662 tỷ đồng (đạt 270% kế hoạch tỉnh giao, tăng 54% so với cùng kỳ), Can Lộc đạt 396 tỷ đồng (đạt 266% kế hoạch tỉnh giao, tăng 89% cùng kỳ)…