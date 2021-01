Quỹ Đầu tư phát triển - “tiếp sức” xã hội hóa xây dựng hạ tầng KT-XH Hà Tĩnh

8 năm hoạt động với nguồn vốn hơn 520 tỷ đồng để đầu tư và cho vay các dự án, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã đồng hành cùng các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) thiết yếu.

Điểm tựa vững chắc cho doanh nghiệp

Chợ huyện Hương Khê có tổng mức đầu tư hơn 122 tỷ đồng, trong đó có nguồn vốn quan trọng của Quỹ Đầu tư phát triển.

Sau 2 năm tích cực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đầu năm 2021, chợ huyện Hương Khê do Công ty TNHH Thương mại Đức Tài làm chủ đầu tư đã chính thức đi vào hoạt động. Chợ huyện Hương Khê được xây dựng khang trang, hiện đại, là công trình chợ có quy mô lớn nhất tỉnh trên diện tích trên 5,4 ha, gồm hơn 900 ki-ốt với tổng mức đầu tư hơn 122 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đức Tài cho biết, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành, một điểm tựa lớn để chúng tôi quyết tâm thực hiện thành công dự án đó là sự đồng hành của các nhà tài trợ tín dụng, trong đó có nguồn vốn quan trọng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với tổng khoản vay 32 tỷ đồng.

Thời gian trả nợ dài, lãi suất ổn định, thủ tục hành chính được đơn giản hóa đã giúp chúng tôi có thêm điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa công trình vào phục vụ bà con tiểu thương.

Tết này, các chuyến xe buýt của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh cũng đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Nguồn vốn đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp sức cho các dự án đầu tư mua sắm phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Giám đốc công ty Trần Văn Sỹ cho biết: “Nguồn vốn đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp sức cho các dự án đầu tư mua sắm phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt các tuyến: TP Hà Tĩnh - Hương Sơn, TP Hà Tĩnh - Hương Khê, TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh của chúng tôi với nguồn vốn hơn 35 tỷ đồng. Từ sự hỗ trợ này, doanh nghiệp đã trang bị 40 xe ôtô chất lượng cao cho các tuyến giao thông trọng điểm, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ giao thông trên địa bàn”.

Trải qua hơn 20 năm đầu tư trên lĩnh vực giáo dục mầm non, bà Nguyễn Thị Bích Hảo - Giám đốc điều hành hệ thống Trường Mầm non Nguyễn Du chia sẻ: “Đầu tư cho giáo dục đòi hỏi sự tâm huyết, theo đuổi bền bỉ vì thời gian thu hồi vốn dài, cho nên, khi xây dựng mỗi dự án, nhà đầu tư thường xem việc tìm kiếm nguồn vốn tín dụng có lãi suất hợp lý, chu kỳ đầu tư dài là yếu tố quan trọng hàng đầu. Rất may, cả 2 dự án đầu tư cho giáo dục mà chúng tôi triển khai tại TP Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh đều được tiếp sức từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với tổng số vốn khoảng 40 tỷ đồng".

Hệ thống Trường Mầm non Nguyễn Du được tiếp sức từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với tổng số vốn khoảng 40 tỷ đồng. Ảnh tư liệu

Được biết, doanh nghiệp vừa vượt qua giai đoạn khó khăn nhất từ trước tới nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh chính là điểm tựa lớn giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển vững chắc mô hình trường mầm non tư thục, góp phần chăm sóc, giáo dục thế hệ học sinh mầm non theo hướng phát triển toàn diện.

Thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa đầu tư hạ tầng KT-XH

Quá trình đầu tư, cho vay vốn, theo tính toán, một đồng vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã kích cầu, thu hút 3 đồng vốn từ khu vực kinh tế tư nhân để phát triển hạ tầng KT-XH tỉnh nhà. Những năm qua, Quỹ đã cung ứng nguồn “vốn mồi” để kích thích, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào các lĩnh vực đô thị, giáo dục, thương mại, giao thông, nhà ở, góp phần giảm chi ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Bến xe Hà Tĩnh được xây dựng quy mô, hiện đại, hoạt động hiệu quả có vai trò "bà đỡ” về nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh.

Ưu tiên hàng đầu nguồn vốn để thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, đến thời điểm này, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đang có dư nợ 90 tỷ đồng của 4 trường học gồm: Trường Mầm non Trí Đức, Trường Mầm non Nguyễn Du Hồng Lĩnh, Trường Mầm non Nguyễn Du Plus, Trường phổ thông liên cấp Albert Einstein 2… Các trường học hoạt động hiệu quả, hiện đang tuyển sinh được hơn 2.000 học sinh các cấp.

Chợ Hồng Lĩnh là 1 trong 7 dự án đầu tư xây dựng chợ từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển.

Quỹ Đầu tư phát triển còn đồng hành với nhiều dự án về giao thông công cộng ở Hà Tĩnh. Ngoài đầu tư cho vay xây dựng Bến xe Hà Tĩnh theo hình thức xã hội hóa gắn với chuyển đổi mô hình quản lý với số vốn 47,2 tỷ đồng, Quỹ còn tài trợ cho 3 dự án đầu tư mua sắm phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt. Các dự án đầu tư về giao thông đã tạo việc làm cho gần 400 lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, mỗi năm phục vụ hàng triệu lượt đi lại của người dân.

Nguồn vốn của Quỹ cũng đã cung ứng cho 7 dự án đầu tư xây dựng chợ với tổng nguồn vốn cho vay hơn 200 tỷ đồng, góp phần cùng chính quyền các cấp thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ gắn với xã hội hóa đầu tư xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ. Các chợ được xây dựng mới khang trang, hiện đại với các ngành hàng được quy hoạch hợp lý, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường đồng bộ.

Trường Mầm non Trí Đức được tiếp sức từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển. Ảnh tư liệu

Nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đang tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng quy mô để đồng hành với các dự án đầu tư mới gắn với kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh nhà trong 5 năm (2020-2025), góp phần hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bá Tân - Vũ Dũng