Xuất khẩu qua cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương tăng trưởng khả quan

Các doanh nghiệp hoạt động sôi động qua cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã đưa kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 440 triệu USD, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Có mặt tại cảng Vũng Áng, chúng tôi chứng kiến từng chuyến xe chở dăm gỗ liên tục được đưa vào băng chuyền. Từ băng chuyền, hàng được vận chuyển lên các khoang lớn của tàu để “theo chân” xuất khẩu ra nước ngoài. So với cùng kỳ năm ngoái, hoạt động xuất khẩu dăm gỗ thời điểm này sôi động hơn nhiều.

Tàu lớn vào “ăn hàng” dăm gỗ qua cảng Vũng Áng

Anh Dương Xuân Nam – đại diện Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng (Khu kinh tế Vũng Áng) cho biết: “Quý I năm 2022, công ty chưa có hàng xuất khẩu nhưng cùng kỳ năm nay đã xuất 19.500 tấn dăm gỗ khô, qua đó đạt doanh thu 81 tỷ đồng và đóng nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu dăm gỗ vào Nhật Bản có nhiều triển vọng nên công ty đang đẩy mạnh sản xuất, chớp thời cơ tăng tốc kế hoạch năm 2023”.

Sản xuất dăm gỗ tại Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng

Cũng đang duy trì đà tăng trưởng, chỉ trong hơn 2 tháng nay, Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) đã mở 3 tờ khai xuất khẩu dăm gỗ. Với 29.808 tấn dăm gỗ xuất đi thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, doanh nghiệp này đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh hơn 4 triệu USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đại diện Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA: Hiện nay, nhu cầu dăm gỗ của thị trường Nhật Bản và Trung Quốc vẫn rất lớn, giá cả dù thấp hơn so với những tháng cuối năm nhưng vẫn ở mức có lãi cho doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, công ty đã tích cực tìm kiếm, kết nối thị trường nên đã ký được những đơn hàng cung cấp số lượng lớn cho đối tác nước ngoài, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao so với năm ngoái.

Hoạt động sản xuất dăm gỗ của Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA

Ngoài mặt hàng dăm gỗ, mặt hàng phôi thép và thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cũng xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ. Hơn 2 tháng đầu năm, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã xuất khẩu hơn 235.000 tấn phôi thép (tăng 116% so với cùng kỳ năm 2022) và 539.125 tấn thép (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2022). Qua đó, công ty đã đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh hơn 400 triệu USD.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đóng góp hơn 400 triệu USD cho kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh những tháng đầu năm 2023

Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, tính đến ngày 15/3, đơn vị đã làm thủ tục xuất khẩu cho 265 tờ khai hải quan với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 440 triệu USD, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm 2022. Các mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn bao gồm: thép (304 triệu USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ); phôi thép (108 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ); dăm gỗ (23,8 triệu USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ)…

Cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương là nơi có hoạt động xuất nhập khẩu sôi động của tỉnh, thời gian tới, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính để các doanh nghiệp xuất khẩu mở tờ khai, đảm bảo thông quan hàng hóa trong mọi thời điểm một cách nhanh nhất, hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như thúc đẩy hoạt động xuất khẩu qua địa bàn.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai.

Ông Lê Văn Hạnh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng chia sẻ: “Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chính sách mới; trực tiếp tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp qua nhiều hình thức như trao đổi trực tiếp, email, điện thoại…

Ngoài khẩn trương xử lý những vấn đề phát sinh có tính chất thời điểm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số hiện đại hóa hải quan mang tính chất dài hơi để tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp”.

Phan Trâm – Thu Phương