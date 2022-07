BA.4 và BA.5 chiếm 70% số ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Mỹ

Theo CDC, tính đến ngày 2/7, ước tính BA.4 và BA.5 chiếm 70,1% các ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 đang lưu hành ở Mỹ, trong đó BA.4 chiếm 16,5% và BA.5 chiếm 53,6%.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện tại 2 dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đang là những biến thể chủ đạo của virus gây bệnh COVID-19 tại Mỹ.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ tuần trước đã khuyến nghị các nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 điều chỉnh và bổ sung các thành phần chống BA.4 và BA.5 trong vaccine được sử dụng để tiêm các mũi nhắc lại bắt đầu từ mùa Thu này.

CDC Mỹ khuyến nghị gần 70% dân số nước này nên đeo hoặc cân nhắc đeo khẩu trang ở các địa điểm công cộng.

Hãng truyền thông U.S. News and World Report dẫn dữ liệu từ CDC cho rằng hiện tại 33% người Mỹ nên đeo khẩu trang khi ở không gian công cộng trong nhà và thêm 36% nên cân nhắc biện pháp này, căn cứ nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng.

CDC lưu ý rằng tỷ lệ những người Mỹ nên thực hiện biện pháp đeo khẩu trang này gia tăng khi Mỹ bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Mỹ đang tăng nhẹ trong khi tỷ lệ nhập viện cũng tăng.

Theo U.S. News and World Report, hiện cả nước Mỹ ghi nhận trung bình gần 110.000 ca mắc mới mỗi ngày, cao hơn khoảng 10.000 ca so với mức trung bình một tuần trước đó.

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy phần lớn các bang đang chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, tờ The New York Times nhận định rằng việc giảm xét nghiệm COVID-19 đang làm mờ bức tranh dịch bệnh hiện tại ở Mỹ.

Theo báo này, hiện tại các địa điểm xét nghiệm công do chính quyền các bang và địa phương điều hành đã giảm bớt, nhiều bang của Mỹ cũng đã ngừng cập nhật dữ liệu hàng ngày, do đó khó nhận biết rõ ràng tình hình dịch bệnh.

Ước tính gần đây của công ty nghiên cứu và tư vấn Health Catalysts Group cho thấy năng lực xét nghiệm PCR trong phòng thí nghiệm trong tháng Bảy sẽ chỉ bằng 50% so với hồi tháng Ba.

Ngoài ra, phần lớn các xét nghiệm tại nhà có kết quả dương tính không được đưa vào dữ liệu chính thức và không phải tất cả những người nhiễm bệnh đều biết hoặc được xét nghiệm.

