Chuyên gia Canada khẳng định sự cần thiết đeo khẩu trang ở trường học

Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều trẻ em phải nhập viện mặc dù vaccine ngừa căn bệnh này đã giúp tăng cường khả năng miễn dịch của con người một cách đáng kể.

Học sinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại một trường học ở British Columbia, Canada. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Số liệu thống kê cho thấy trẻ vị thành niên chưa tiêm phòng có nguy cơ nhập viện cao gấp 10 lần so với những trẻ đã được tiêm chủng. Mặc dù vậy, trong số tất cả các trẻ em đã nhiễm virus SARS-CoV-2 - kể cả đã được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng, vẫn có khoảng 1% số trường hợp phải nhập viện điều trị do bệnh nặng và cần phải can thiệp y tế để đảm bảo sự sống.

Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh do nhiễm biến thể Omicron dần lắng dịu, chính phủ nhiều nước bắt đầu tranh luận về sự cần thiết của các biện pháp phòng dịch, bao gồm cả các yêu cầu đeo khẩu trang tại trường học. Liên quan vấn đề này, bác sĩ Julian Daniel Sunday Willett làm việc tại Đại học McGill (Canada) khẳng định việc đeo khẩu trang và duy trì giãn cách ở trường học sẽ giúp giảm tối đa nguy cơ trẻ em mắc COVID-19, theo đó cũng sẽ giảm số ca trẻ em phải nhập viện vì căn bệnh này.

Theo bác sĩ Willett, việc đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách vật lý an toàn với người đối diện sẽ mang lại sự bảo vệ cần thiết cho mỗi chúng ta và tầm quan trọng của những biện pháp này đã và đang được chứng minh một cách liên tục trong suốt đại dịch COVID-19, do có thể ngăn chặn trực tiếp con đường lây truyền của virus.

Bác sĩ Willett giải thích, việc duy trì khoảng cách vật lý an toàn sẽ hạn chế việc chúng ta dung nạp virus từ người khác, do virus đã bị phát tán và loãng ra trong không khí. Trong khi đó, khẩu trang có thể ngăn chặn các giọt bắn hô hấp khi giao tiếp, thông qua việc tạo thành một vách ngăn giữa dịch tiết đường hô hấp của người này và đường hô hấp của người kia.

Bác sĩ Willett khẳng định rằng quy định đeo khẩu trang tại học đường sẽ cho thấy lợi ích rõ ràng khi cân nhắc việc bảo vệ trẻ em, và cả gia đình của các em, khi trẻ phơi nhiễm và mang virus về nhà.

Hồi tháng 10/2021, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cũng đã công bố hai báo cáo khoa học về việc đeo khẩu trang ở trường học. Nghiên cứu đầu tiên cho thấy ở các hạt của Mỹ mà trường học có quy định học sinh phải đeo khẩu trang, số ca trẻ em mắc COVID-19 đã giảm ít nhất 50%.

Trong khi đó, nghiên cứu thứ hai, tập trung vào các hạt ở bang Arizona, cũng khẳng định rằng quy định đeo khẩu trang giúp trẻ em an toàn hơn, khi các trường học không yêu cầu học sinh đeo khẩu trang có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 cao gấp 3 lần so với các trường học áp dụng quy định này.

CDC và Học viện Nhi khoa Mỹ hiện vẫn đang khuyến cáo tất cả trẻ em trên 2 tuổi và học sinh ở các trường học nên đeo khẩu trang, bất kể tình trạng tiêm chủng của các em như thế nào.

Theo baotintuc