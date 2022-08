ICRC: 40% trường hợp mất tích tại châu Phi là trẻ em

Cuộc sống của 15 triệu người dân ở vùng Sừng châu Phi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán kéo dài, nguy cơ đói ăn và suy dinh dưỡng sẽ tăng cao do tình hình an ninh lương thực xấu đi nhanh chóng.