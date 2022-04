Lạm phát tại Lào tăng lên mức cao kỷ lục

Tờ Vientiane Times đưa tin, lạm phát tại Lào trong tháng 3/2022 đã đạt 8,5%, cao hơn dự kiến và là mức cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 1/2016.

Kể từ đầu năm đến nay, Chính phủ Lào đã phải điều chỉnh giá nhiên liệu 9 lần, với 8 lần tăng giá và 1 lần hạ giá, gây tác động lớn đến tỷ lệ lạm phát. (Ảnh: Vientiane Times)

Cục Thống kê Lào cho biết, giá tiêu dùng tăng cao là do đại dịch COVID-19; cuộc khủng hoảng Ukraine khiến thị trường nhiên liệu toàn cầu biến động cùng với đồng kip tiếp tục giảm giá.

Giá nhiên liệu trên thị trường thế giới tăng cao đã buộc Chính phủ Lào phải điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu 3 lần trong tháng 3/2022. Kể từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã 9 lần điều chỉnh giá nhiên liệu, với 8 lần tăng giá và 1 lần hạ giá, gây tác động lớn đến tỷ lệ lạm phát.

Giá dầu tăng tác động đến chỉ số giá vận tải, làm tăng giá hàng hóa phụ thuộc vào nhiên liệu để sản xuất hoặc vận chuyển. Nhu cầu về đồng USD và đồng baht của Thái Lan ngày càng tăng đang khiến các cơ quan chức năng khó kiềm chế lạm phát do các doanh nghiệp phải mua ngoại tệ với tỷ giá cao trên thị trường để có thể nhập khẩu hàng hóa và nguyên liệu. Phần lớn hàng hóa sản xuất tại Lào đều là hàng nhập khẩu, tạo ra thâm hụt thương mại, trong khi nhu cầu ngoại tệ ngày càng tăng, khiến đồng nội tệ liên tục mất giá.

Ngoài ra, trong tháng 3, giá vàng đã lập đỉnh lịch sử trên thị trường thế giới.

Tại Lào, giá tiêu dùng đã tăng cao hơn dự kiến ​​trong 7 tháng qua, với tỷ lệ lạm phát được ghi nhận ở mức trên 5% kể từ tháng 12 năm ngoái. Nhiều người dân Lào cho rằng thu nhập của họ không tăng theo lạm phát, đồng nghĩa với việc nhiều người đang gặp khó khăn về tài chính.

Vào tháng 3, chi phí trong lĩnh vực liên lạc và vận tải đã tăng 3,8% so với tháng trước và 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp vận tải buộc phải tăng giá cước khi giá nhiên liệu và khí đốt tháng 3/2022 tăng 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá hàng hóa và dịch vụ trong tháng 3 đã tăng 2,8% so với tháng trước đó và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí chăm sóc y tế và thuốc men trong tháng 3 cũng tăng 0,8% so với tháng trước đó và 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, giá nhà ở, nước, điện trong tháng 3 tăng 1,7% so với tháng trước đó và 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí quần áo và giày dép tăng 1,6% so với tháng trước đó và 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, Chính phủ Lào đang nỗ lực thúc đẩy sản xuất nhằm giảm nhập khẩu và kiểm soát giá nhiên liệu tăng cao, giảm bớt các tác động đến nền kinh tế và người dân. Chính phủ Lào cũng đã giảm thuế GTGT từ 10% xuống 7% trong năm nay.

Phương Đặng

(Theo Vientiane Times)