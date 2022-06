Lào thu giữ hơn 17 tấn ma túy trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng Lào đã đấu tranh xử lý 3.848 vụ liên quan đến ma tuý, bắt giữ 5.393 nghi phạm và tịch thu 17,261 tấn ma túy các loại.

Tang vật gồm 12 triệu viên ma túy tổng hợp (amphetamine) có tổng trọng lượng khoảng 1,44 tấn bị lực lượng chức năng tỉnh Bokeo, Lào thu giữ vào đầu tháng này. (Ảnh: Bokeo Newspaper)

Đây là thông tin vừa được Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh công bố tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa IX. Kỳ họp đã khai mạc hôm 13/6 tại Thủ đô Vientiane, dự kiến diễn ra đến hết ngày 8/7.

Ma túy là mối đe dọa nghiêm trọng đối với đời sống và vật chất của người dân, cản trở sự phát triển của đất nước. Để giải quyết vấn đề này một cách dứt điểm, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất diễn ra vào tháng 8/2021, Quốc hội Lào khóa IX đã thông qua Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy. Đây được coi là công cụ quan trọng đối với các cơ quan chức năng của Lào trong việc thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn tệ nạn ma túy tại Lào.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa IX, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, những nỗ lực thực hiện Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy đã đạt được những bước tiến lớn.

Để tăng cường sự hiệu quả, Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy đã xây dựng 6 kế hoạch công tác ưu tiên. Trong đó, kế hoạch đầu tiên là nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quy định của luật pháp liên quan đến sản xuất, buôn bán ma túy và tác hại của ma túy.

Chương trình cũng sẽ tập trung vào việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực của hệ thống chính trị các cấp nhằm xác định các giải pháp cho vấn đề ma tuý. Bên cạnh đó, Lào cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc thực thi pháp luật liên quan đến buôn bán ma túy.

Cũng tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa IX, ông Khamchen Vongphosy - Bộ trưởng KH&ĐT Lào đã báo cáo trước các đại biểu Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Lào đạt 95,2 nghìn tỷ Kip, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lượng tiền lưu thông trong hệ thống kinh tế tăng 18,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị đồng Kip tiếp tục suy yếu so với đồng Baht Thái Lan và USD. Cụ thể, đồng Kip mất 7,78% giá trị so với đồng USD và mất 8,43% giá trị so với đồng Baht của Thái Lan.

Dư nợ tín dụng của khu vực ngân hàng thương mại chiếm 54,85% GDP cả nước, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại ở mức 2,22%.

Theo Bộ trưởng KH&ĐT Khamchen Vongphosy, tình hình KT-XH của Lào trong 6 tháng đầu năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức do tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp.

Trong tháng 5, lạm phát ở Lào đã lên tới 12,8%, mức cao nhất từng được ghi nhận trong 18 năm qua. Lào hiện là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất ở Đông Nam Á.

Phương Đặng

(Theo Vientiane Times, KPL)