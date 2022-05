Loạt ảnh cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ đạt giải Pulitzer 2022

Các nhiếp ảnh gia của Hãng tin Reuters vừa được vinh danh ở hạng mục “Ảnh chuyên đề” của Giải thưởng báo chí Pulitzer với chùm ảnh về đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ.

4 phóng viên ảnh của Reuters gồm Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo, Amit Dave và Danish Siddiqui vừa được được vinh danh tại hạng mục “Ảnh chuyên đề” với chùm ảnh về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ. Trong số 4 người, nhà báo Danish Siddiqui (quốc tịch Đan Mạch) đã qua đời hồi tháng 7/2021 khi đang tác nghiệp trong cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban. Bức ảnh trên đây do nhà báo quá cố Danish Siddiqui chụp một Naga Sadhus - từ của Ấn Độ để chỉ những “thánh nhân” tu tập khổ hạnh theo đạo Hindu, đang đeo khẩu trang trước khi ngâm mình xuống sông Hằng để thực hiện một nghi thức trong lễ Shahi Snan tại lễ hội Kumbh Mela ở Haridwar, Ấn Độ ngày 12/4/2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Từ tháng 3 đến tháng 5/2021, Ấn Độ trải qua làn sóng COVID-19 thứ hai, chủ yếu là do biến thể Delta quét qua đất nước này khiến hàng nghìn người tử vong. Đỉnh điểm là ngày 7/5/2021, Ấn Độ ghi nhận đến 414.188 trường hợp mắc COVID-19 chỉ trong 24h. Trong đợt dịch này, Ấn Độ đối diện với tình trạng thiếu oxy y tế trầm trọng, các cơ sở y tế, lò hỏa táng quá tải… Trong ảnh là anh Manoj Kumar đang cố gắng vẫy chiếc khăn tay giúp làm mát cho mẹ mình là bà Vidhya Devi - một người nhiễm COVID-19 đang phải thở oxy bên trong một chiếc xe đỗ ở Ghaziabad, Ấn Độ hôm 24/4/2021. (Ảnh: Danish Siddiqui)

Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 43,1 triệu ca nhiễm và hơn 524.000 ca tử vong. Giới chuyên gia lo ngại con số thực tế có thể còn cao hơn thống kê chính thức. Trong ảnh: Một người đàn ông đau buồn khi nhận tin người thân qua đời do COVID-19 bên ngoài Bệnh viện Guru Teg Bahadur ở New Delhi, hôm 23/4/2021. (Ảnh: Danish Siddiqui)

Một nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của một người phụ nữ trước khi tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Ảnh chụp tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 8/4/2021. (Ảnh: Amit Dave)

Chị Manisha Bashu ấn vào ngực của cha mình sau khi ông có biểu hiện khó thở do mắc COVID-19 ở Ghaziabad, Ấn Độ ngày 30/4/2021. (Ảnh: Adnan Abidi)

Hiện, tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 ở Ấn Độ đã đạt khá cao, với hơn 1,8 tỷ liều vắc-xin được triển khai, tình hình dịch COVID-19 ở đất nước Nam Á này đã tạm thời lắng dịu, nhịp sống dần quay trở lại bình thường. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho một người đàn ông chăn cừu ở Kashmir, Ấn Độ ngày 10/6/2021. (Ảnh: Sanna Irshad Mattoo)

Các thành viên trong một gia đình ôm lấy nhau trong lễ hỏa táng của một người thân tử vong sau khi nhiễm COVID-19 ở New Delhi, Ấn Độ ngày 21/4/2021. (Ảnh: Adnan Abidi)

Một phụ nữ nhiễm COVID-19 được các nhân viên y tế chăm sóc bên trong khu cấp cứu của Bệnh viện Holy Family ở New Delhi, Ấn Độ ngày 29/4/2021. (Ảnh: Danish Siddiqui)

Em Pranav Mishra (19 tuổi) ngã khuỵu trước thi hài mẹ mình là bà Mamta Mishra (45 tuổi, qua đời sau khi mắc COVID-19, trước lễ hỏa thiêu ở New Delhi hôm 4/5/2021. (Ảnh: Danish Siddiqui)

Một khu vực hỏa táng các nạn nhân nhiễm COVID-19 đỏ lửa ngay cạnh một khu dân cư ở New Delhi, Ấn Độ ngày 22/4/2021. (Ảnh: Danish Siddiqui)

Hai tình nguyện viên Ashish Kashyap và Naman Sharma của một tổ chức phi lợi nhuận xách chiếc túi đựng tro cốt của người tử vong do COVID-19 nhưng chưa xác nhận được danh tính bên trong một lò hỏa thiêu ở New Delhi, Ấn Độ ngày 9/5/2021. (Ảnh: Adnan Abidi)

Giải thưởng Pulitzer do nhà báo Mỹ Joseph Pulitzer thành lập từ năm 1917 và được coi là giải thưởng báo chí danh giá hàng đầu tại Mỹ. Giải Pulitzer xét giải ở 21 hạng mục khác nhau, trong đó có 14 hạng mục vinh danh các tác phẩm báo chí và 7 hạng mục trao cho các tác phẩm tiểu sử, lịch sử, truyện, thơ, tiểu thuyết, kịch và âm nhạc. Người chiến thắng mỗi hạng mục sẽ nhận giải thưởng trị giá 15.000 USD (khoảng 345 triệu đồng). Trong ảnh: Những chiếc hũ đựng tro cốt của người tử vong do COVID-19 bên trong một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 6/5/2021. (Ảnh: Danish Siddiqui)

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)