Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống đắc cử Mỹ

Với chiến thắng tại bang California, ông Joe Biden giành được 302 phiếu đại cử tri, chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris . (Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 14/12, ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden đã giành thêm được 55 phiếu đại cử tri của bang California, một bang đông dân nhất nước Mỹ, vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ .

Với chiến thắng tại bang California, ông Biden giành được 302 phiếu đại cử tri.

Hiện còn bang Hawaii, nơi có 4 phiếu đại cử tri chưa công bố kết quả.

Diễn biến này là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực gây tranh cãi và chưa từng có của đương kim Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn cản chiến thắng của ông Biden trong Cử tri đoàn bằng cách đệ đơn kiện lâu dài và gây áp lực buộc các nghị sỹ ở các bang chiến địa lật ngược hàng triệu phiếu bầu hợp pháp.

Trong các cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri đoàn diễn ra trước đó cùng ngày, ông Biden đã giành được tổng số 247 phiếu đại cử tri từ 22 bang, gồm Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin và vùng thủ đô District of Columbia.

Tại bang Maine với 4 phiếu đại cử tri, ông Biden nhận được 3 phiếu, trong khi trong số 5 phiếu đại cử tri của bang Nebraska, ông Biden có được 1 phiếu.

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Donald Trump hiện có 232 phiếu đại cử tri từ các bang Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wyoming.

Ông Trump giành được 1 phiếu trong tổng số 4 phiếu từ bang Maine và 4 phiếu trong tổng số 5 phiếu từ bang Nebraska./.

Theo Đặng Huyền (TTXVN/Vietnam+)